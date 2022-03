”Lol 2”: quanto hanno guadagnato Fedez, Matano e i concorrenti? Le cifre da capogiro

La seconda edizione di “LOL – Chi ride è fuori” è giunta al termine. Sono state rese note le cifre guadagnate dai concorenti del reality. Ve le sveliamo, in anteprima, nel nostro articolo.

“LOL – Chi ride è fuori”, dopo il successo dello scorso anno è giunta alla sua seconda edizione.

Il programma prodotto da Amazon Prime, vede alla guida ancora una volta Fedez ma quest’anno ad affiancarlo non è Mara Maionchi, impegnata in altri progetti, ma Frank Matano che nella scorsa stagione ha partecipato come concorrente.

I comici che hanno preso parte a questa edizione del game show sono: Virginia Raffaele, Maccio Capatonda, Mago Forest, Diana Del Bufalo, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Max Angioni, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione.

Le prime quattro puntate sono state rilasciate da Amazon prime il 24 febbraio mentre le ultime due il 3 marzo.

Ma quanto hanno guadagnato i comici per partecipare al programma e qual è, invece, la cifra che si sono messi in tasca Fedez e Frank Matano? Ve lo sveliamo nella seconda parte del notro articolo.

LOL 2, svelato il cachet di tutti i protagonisti

“LOL – Chi ride è fuori” ha ottenuto un grande successo anche in questa sua seconda stagione. Sicuramente il ruolo di Fedez, seppure sia marginale rispetto ai comici che realizzano lo show, è fondamentale grazie all’impatto mediatico che riesce a solo attraverso la sua partecipazione.

Il marito di Chiara Ferragni, infatti, ha un grande seguitosui social tanto che insieme a sua moglie collezionano la bellezza di quasi 40 milioni di followers su Instagram.

Fedez ha anche un contratto con Amazon e, infatti, ha lanciato sulla piattaforma americana anche la serie tv che parla della sua famiglia: “The Ferragnez”.

Il rapper milanese, grazie alla sua partecipazione a “LOL – Chi ride è fuori”, avrebbe intascato la bellezza di 100 mila euro. Qualche migliaia in meno per la sua spalla destra di questa stagione Frank Matano che ne avrebbe guadagnati 70 mila.

I 100 mila euro di premio, vinti da Maccio Capatonda al rush finale con Virginia Raffaele, sono stati destinati dal comico in beneficenza al WWF.

E’ stata ”Novella 2000” a rivelare il ccachet dei protagonisti di quest’anno.

Secondo le indiscrezioni Virginia Raffaele, Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti e il Mago Forest avrebbero percepito 10 mila euro, Diana Del Bufalo 8 mila euro mentre tutti gli altri 5 mila euro.

Non sarebbe stato reso noto, invece, il compenso di Lillo Petrolo che quest’anno ha partecipato al game show come guest star per far ridere i concorrenti con le sue gag esilaranti e bizzarre.