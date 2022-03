Mara Venier, minuti di panico nel corso della diretta di “Domenica In”: la conduttrice lancia un appello disperato agli autori

La conduttrice di “Domenica In”, nel corso della puntata odierna, ha fatto vivere ai telespettatori dei momenti di vero e proprio panico. Gli affezionatissimi di Rai 1 hanno infatti assistito ad una scena a dir poco drammatica, verificatasi durante l’intervista a Riccardo Cocciante.

Il cantante, giunto in studio come secondo ospite della puntata, è stato accolto da Mara Venier con tutti gli onori. Cocciante, attraverso le domande della padrona di casa, ha potuto ripercorrere i momenti salienti della propria carriera di cantante e compositore.

Ad un certo punto, tuttavia, la diretta si è dovuta interrompere proprio a causa di Mara Venier. La conduttrice, agitatasi, ha chiesto alla regia di intervenire immediatamente in suo soccorso: i dettagli dell’accaduto.

“Non ci sento più”: Mara Venier, minuti di panico a Domenica In. La conduttrice chiede aiuto

Mara Venier ha accolto con estremo piacere Riccardo Cocciante all’interno dello studio di “Domenica In”. Il cantante, attraverso le domande della conduttrice ed amica, ha avuto modo di ripercorrere il proprio passato, fino a risalire addirittura all’infanzia.

“Da piccolo ero molto timido, quasi non riuscivo a parlare“, ha confessato Cocciante mentre la Venier annuiva alle sue parole, come a volerne confermare il contenuto. Il compositore, bloccato dal proprio carattere introverso, ha ammesso di aver trovato una via d’uscita solamente grazie alla musica.

“Mi ha salvato” – ha asserito con convinzione l’artista – “Ho scoperto che solo cantando sarei riuscito a comunicare e ad esprimermi“. Improvvisamente, proprio mentre Cocciante parlava, Mara Venier si è vista obbligata ad interromperlo per fare una comunicazione agli autori. Nell’alzare la mano in segno di aiuto, la conduttrice ha letteralmente pietrificato il pubblico.

“Scusa regia, ma io non sento nulla” – ha protestato la padrona di casa, facendo tirare un sospiro di sollievo ai telespettatori – “Ho dei problemi e vi chiedo di amplificare il suono, altrimenti non riesco a seguire“. Fortunatamente, nulla di grave per l’amatissima conduttrice della trasmissione, che ha avuto dei problemi di natura tecnica.

Grazie all’intervento della regia, Mara è stata in grado di proseguire l’intervista senza nessun altro tipo di intoppo. Eppure, di fronte alla sua richiesta di aiuto, il pubblico non aveva potuto evitare di preoccuparsi enormemente.