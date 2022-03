“Matrimonio a prima vista 2022” l’intimità non decolla, solo una coppia ha fatto faville: “Ho la faccia da angioletto ma…”

Mercoledì 9 marzo è andata in onda la quinta puntata del docureality di Real Time e la sorpresa è arrivata durante il confronto tra le coppie. Si scoprono gli altarini.

Questa nuova stagione di “MAPV Italia” sembra che lentamente stia prendendo una nuova direzione visto che le coppie in gara si sono leggermente sbloccate e cominciano a mostrare il loro vero carattere. Mentre tra Antonio Quarta e Giorgia Rosati non si capisce ancora bene se si stia formando una friend-zone o altro, tra Mattia Viteritti e Cristina Cadei è quasi amore.

Quelli che invece hanno dato maggiore movimento al programma finora, sono stati Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, che con la loro apparente incompatibilità caratteriale sono quelli che forse si stanno mettendo maggiormente in gioco.

Nel corso della quinta puntata si è tenuto il primo incontro tra le coppie, separate tra donne e uomini, e proprio qui è emerso un particolare sulla relazione tra questi due. Sentiamo cos’ha ammesso Giorgia.

Giorgia e Gianluca, è successo davvero. Fan increduli

Lui altezzoso con una gran voglia di avere sempre ragione, lei timida ed introversa con poco desiderio di aprirsi al mondo. Fin dalle prima battute tra i due si è capito che non ci poteva essere gran filling ma più passavano i giorni e maggiormente Gianluca ha cambiato approccio verso la sua sposa rivolgendosi a lei con maggiore dolcezza e ascolto.

Questo ha fatto scattare una molla in lei che appena tornata dalla luna di miele a Tropea ha deciso di avere rapporti sessuali con lui. L’ammissione c’è stata di fronte alle altre due partecipanti al programma che durante l’incontro a Milano, si sono confrontate anche sulla spinosa questione intimità.

Mentre Cristina e Giorgia sono ancora in alto mare, la giovane di Mondovì ha scelto di avere con il marito atteggiamenti meno distaccati. Di fronte alle ragazze incredule ha ammesso: “Ho la faccia da angioletto e basta”.

Tornati a casa da Milano, i due hanno iniziato la convivenza nella casa torinese di Gianluca tra attività nei campi e lezioni di falegnameria.

Nada in un confessionale alla fine della puntata ha però puntualizzato che “entrambi si sono creati una bolla protettiva. Hanno smesso si parlarsi davvero pur di non esplodere”. Confessa ancora che “così c’è il rischio che diventino due satelliti che non si incontreranno più”. Sarà vero? L’appuntamento è per mercoledì 16 marzo sempre su Real Time.