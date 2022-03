Un cambiamento epocale, quanto inatteso, in queste ore: è stato annunciato dal dirigente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Il pubblico non poteva prevederlo.

Se in questi ultimi giorni il vicepresidente esecutivo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è stato immortalato da una fitta rete di paparazzi nel mentre di una serena pagaiata a bordo della sua tavola, presso S. Margherita Ligure, al contempo una sua recente decisione sul fronte professionale pare sia riuscita a destabilizzare, in un solo colpo, l’intero pubblico di Canale 5.

A soli sei giorni dall’inizio dell’appuntamento con il Serale di “Amici – di Maria De Filippi“, una notizia sul cambio dei palinsesti della rete ha scosso la tranquillità dei suoi adepti e collaboratori. Pare che le volontà dell’Amministratore delegato non abbiano lasciato nulla al caso, prevedendo un boom di ascolti e optando forse, questa volta, per un cambio generazionale.

Mediaset, spodestata la sua beniamina: l’inatteso annuncio di Pier Silvio Berlusconi

L’attenzione di Berlusconi si sarebbe focalizzata sulla storica beniamina Mediaset per eccellenza, Maria De Filippi. E, al contempo, sulla cantante e conduttrice Anna Tatangelo. Pare difatti che dal prossimo sabato 19 marzo, secondo quanto annunciato dall’Amministratore e vista anche la contemporanea ripresa dei due appuntamenti sul quinto canale, potrebbe verificarsi un inatteso colpo di scena.

L’inizio di “Scene Da Un Matrimonio“, precedentemente programmato per lo scorso 22 gennaio, ha posticipato la sua messa in onda. E, dopo l’alta soglia di audience registrata nella scorsa annualità, i telespettatori sembrerebbero riservare alte aspettative in vista dei pomeriggi da trascorrere in compagnia della sua conduttrice.

A tal proposito, Pier Silvio, avrebbe inizialmente valutato l’idea di spostare il Serale della De Filippi alla domenica. Decisione poi presa nuovamente in corico e che ha apportato a un risvolto univoco. Ovvero, quello di raddoppiare l’appuntamento pomeridiano della Tatangelo, rendendolo fruibile sul piccolo schermo anche in una parentesi domenicale, e sempre a partire dalle ore 14.10. Un risultato definitivo, perciò, degno di plauso. Nonostante le sue prime intenzioni non siano passate inosservate, generando piuttosto un velo di perplessità nei fan di Maria.

Infine le riprese di “Scene Di Un Matrimonio”, pare si siano concluse soltanto qualche settimana fa. Per questo lo slittamento. Ora, portate finalmente a termine anche le ultime operazioni di montaggio, non resterebbe ai fedeli spettatori del format che attendere la sua futura, e ormai alquanto vicina, messa in onda senza più alcun timore.