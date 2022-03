Si accende una nuova speranza sul fronte amoroso per Emma Marrone. Dopo la sua full immersion di ieri aumentano per lei le novità da raccontare.

La cantante trentasettenne di origini pugliesi, Emma Marrone, dopo aver dimostrato di essere in possesso del dono dell’ubiquità, data la sua pressoché onnipresenza sul piccolo schermo in sole ventiquattro ore, nella giornata di ieri sabato 12 marzo, e in carne ed ossa in un Salento dalle mai così rigide temperature, è finalmente tornata a parlare della sua vita sentimentale.

Per chi la segue, è già da immemore tempo che l’artista canora ha voltato pagina sul fronte Stefano De Martino. Ben dieci anni sono ormai passati, e sarebbe triste continuare a parlare di una coppia che di fatto non esiste più. Perciò, mentre l’amato showman partenopeo gode del suo tempo libero ad alta quota, e seppur amichevolmente, al fianco della soubrette argentina, Belen Rodriguez, stando a quanto emerso in queste ore anche la stessa Emma avrebbe, a tal proposito, molto da raccontare.

“Meglio di De Martino” Emma Marrone torna a parlare d’amore svelando il meglio di questo 2022

Se nel pomeriggio di ieri la cantante è stata menzionata, in primis, da Silvia Toffanin a “Verissimo“. Data la presenza in studio dell’amica e collega Francesca Michielin. Quanto dell’omaggio alla loro bellissima, e più volte citata, performance di quest’anno sul palco dell’Ariston. In serata, Emma, è poi tornata dalla beniamina Mediaset, Maria De Filippi, a “C’è Posta Per Te“.

Qui, l’amabile guerriera nata sotto il segno dei Gemelli, dopo essere giunta dinanzi alla fatidica busta, e anche qui, in veste d’ospite d’onore della serata, ha parlato “di chi il vero amore l’ha toccato con mano e l’ha vissuto fino in fondo“.

“Meglio di De Martino“, ha osato commentare una delle molteplici fan dell’artista in uno dei recenti post condivisi su Instagram raffiguranti i momenti salienti della puntata trasmessa ieri sera sul quinto canale Mediaset. Emma si commuove, mostra di comprendere davvero cosa significa amare a tutto tondo. In sostegno, questa volta, di chi al come lei al suo fianco non ha più una spalla su cui contare.

Ma a che proposito? Emma confessa: “Vorrei dire sì“. Ovvero: “mi sono fidanzata”. Ma, nonostante le novità sul fronte professionale, da quel punto di vista, per lei l’argomento love story resta ancora un mistero. “Speriamo che si popoli e che arrivi qualcuno“, conclude allora Emma sul finale.

D’altronde lei stessa, non troppo tempo fa, si era già esposta in favore dell’assoluta libertà. Una cosa resta certa, però, nel suo destino. Ovvero: “meglio sola che con chiunque”.