Peppa Pig è ovunque tra i cartoni animati più amati dai bambini, colorati e con i personaggi dalle voci squillanti, gli episodi permettono anche di imparare nuovi termini.

Ciò che sta accadendo in Ucraina nelle ultime settimane è una tragedia che non trova giustificazione, ogni giorno i notiziari ci informano di quanto sia complicato resistere, di come bambini innocenti stiano in modo brutale perdendo la vita e di conseguenza di tutte le sanzioni che la Russia sta ricevendo.

Putin dopo tutte le sanzioni arrivate in Russia, ha deciso di schierarsi contro un cartone animato amato dai bambini, Peppa Pig. É stato proprio un tribunale Russo, ha decidere che l’immagine che viene trasmessa in questo caso di Peppa, il personaggio più famoso del cartone, deve essere utilizzata senza la necessità di considerare i diritti copy right e questo ovviamente in Russia, non avrà nessuna punizione. Quest’azione del Presidente Russo ha allora fatto sì che si attivasse L’Entertainment One, ovvero la società che segue da vicino il cartone protagonista della vicenda, per considerarne tutti gli aspetti e analizzarne i diritti. Quale sarà la decisione presa dal giudice?

Putin contro Peppa Pig, il giudice prende una decisione e stupisce tutti

La società che segue Peppa Pig, ha in atto una causa nei confronti di un imprenditore Russo in quanto quest’ultimo ha violato le regole del copy right, disegnando il cartone secondo le sue richieste. Il giudice allora è intervenuto e riferendosi alle azioni ostili dei paesi stranieri come degli Stati Uniti, ha motivato la sua decisione, quella di agire per vie legali. La giustizia messa in atto dalla Russia è molto preoccupante perché se è vero che ad ogni azione corrisponde una conseguenza, questa presa di posizione legata all’infrangere le regole, potrebbe portare grossi abusi del copy right, generando enormi incomprensioni. Continuano ad ogni modo, le sanzioni nei confronti della Russia, dai negozi d’abbigliamento, a siti web e molte altre attività sono in fase di valutazione sul tavolo decisionale.

