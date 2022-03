Tragedia in A4, autobus di ucraini si ribalta all’alba: 1 morto e diversi feriti

L’incidente stamattina all’alba: a bordo c’erano circa 20 persone. Al momento le cause sono ancora da accertare.

Un autobus con a bordo una ventina di cittadini ucraini si è ribaltato sulla A4 in direzione Forlì Sud per cause ancora da accertare. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polstrada stanno mettendo in sicurezza la carreggiata da diverse ore per consentire il normale flusso stradale.

Nell’incidente, secondo le prime informazioni emerse, una persona sarebbe morta – una ragazza – e diverse altre sarebbero rimaste ferite. Stavano raggiungendo un centro di accoglienza che avrebbe dato loro riparo e ristoro prima in questi giorni concitati e frenetici.

I pullman erano due, per un totale di circa 50 persone complessivamente. Sembra aver dato l’allarme e chiamato il 118 il secondo mezzo che ha visto tutta la dinamica.

Incidente in A4, al vaglio diverse ipotesi. Scappavano dalla guerra

Stavano scappando dalla guerra in Ucraina i cittadini rifugiati a bordo del pullman che è sbandato alle prime ore dell’alba questa mattina in A4.

L’impatto al chilometro 101 della A14, corsia Sud, all’altezza di Forlì, con il ribaltamento di un bus con a bordo circa 20 persone, tutte di nazionalità ucraina.

L’incidente è avvenuto sulla Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona. Non si conoscono le reali cause che hanno portato il mezzo a ribaltarsi, sul posto le squadre mobili stanno perlustrando la zona per capire eventuali frenate improvvise del mezzo. Non si esclude neppure un colpo di sonno da parte del conducente. Il secondo conducente sarà interrogato nelle prossime ore.

Attualmente sono in corso le operazioni di recupero delle altre persone coinvolte nella dinamica, per i quali non si è reso necessario l’intervento di soccorsi sanitari.

Tutte però sono state portate nel primo ospedale vicino per accertamenti sulle loro reali condizioni di salute. Una tragedia nella tragedia che in mezzo a questa guerra in atto ha spezzato i cuori di tutti quelli che sono vicini al popolo ucraino in questi giorni di orrore e devastazione.