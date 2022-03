Uomini e Donne, Ida Platano e la confessione intima che spiazza tutti

Tra coloro che scelgono “Uomini e Donne” per trovare la propria anima gemella, ci sono personaggi che negli anni, vista la loro partecipazione assidua, diventano tra i protagonisti.

Lo possiamo dire di Gemma, che arrivata più di dieci anni fa, come una donna timida alla ricerca dell’amore, ed oggi invece in ogni puntata, si presta ad un teatrino non troppo velato, con Tina Cipollari, la storica opinionista. Anche Ida Platano negli anni si è fatta conoscere dal pubblico italiano, attraverso la sua amicizia con Gemma e i suoi amori complicati.

Abbiamo imparato a conoscere il suo carattere attraverso la sua storia d’amore con Riccardo, uno dei protagonisti del parterre maschile. I due si sono innamorati piano piano e hanno anche scelto di abbandonare il programma insieme ma i loro caratteri non hanno retto e dopo qualche tempo sono ritornati nel programma come due persone single. Oggi Ida continua ad essere presente, e le sue storie d’amore nonostante l’impegno da parte sua e anche da chi la corteggia, non vanno proprio benissimo. Possiamo dire che Ida non sia fortunatissima in amore ma non per questo, tanti uomini chiamano la redazione per scendere quelle scale e provare a conoscerla, vista la sua evidente bellezza.

Maria De Filippi fa una confessione intima sulla vita di Ida Platano

La storia finita male con Riccardo, ha portato molta sofferenza nella vita di Ida e Maria De Filippi, ha per questo sempre provato a trovare le parole giuste per confortarla. Attualmente la bella dama sta conoscendo Alessandro, un ragazzo che pare ci stia mettendo tutto il suo impegno per conquistarla. Nonostante questo però, i due litigano spesso durante le puntate ed il carattere di Ida e tutte le sue insicurezze vengono a galla.

La conduttrice ad un certo punto, vista la decisione da parte della Platano di chiudere definitivamente questa nuova conoscenza, si è lasciata andare una confessione che riguarda la vita di Ida al di fuori del programma. Maria nel cercare di dire la sua rispetto alla conoscenza interrotta, ha confessato davanti a tutti che se Ida è molto distaccata e spesso diffidente, è perché la fine della storia con Riccardo le ha causato così tanta sofferenza dal decidere di iniziare una cura con uno psicologo per provare a superare il dolore e a migliorare se stessa.