Amadeus gelato dal cantante: “ho rischiato di perderle”. Il terribile incidente stava per costargli tutto

Amadeus gelato dalle parole del concorrente Nek: il cantante ha raccontato i dettagli del suo incidente durante la puntata dei “Soliti Ignoti”

Ospite d’eccezione della puntata dei “Soliti Ignoti” di lunedì 14 marzo, il cantante Filippo Neviani, conosciuto da tutti come Nek. All’artista è toccato l’arduo compito di azzeccare le otto identità proposte dal conduttore Amadeus, il tutto al fine di racimolare una somma che potesse essere devoluta ad un’associazione di beneficenza.

Non sono mancate le gag con il padrone di casa, specialmente di fronte all’ignoto numero 1: la bellissima Miss Italia 2021 Zeudi di Palma. La giovane, presentatasi in studio con tanto di fascia, non ha messo particolarmente in difficoltà il concorrente. E Amadeus, rapito dalla bellezza dell’ignota, ha commentato così la sua presenza in trasmissione: “meno male che iniziamo osservando lei“.

Ad un certo punto, tuttavia, l’atmosfera in studio è drasticamente cambiata, cosa che i telespettatori non hanno mancato di notare. Il padrone di casa, assieme al cantante, ha deciso di ripercorrere uno dei momenti più bui di tutta la sua vita.

Amadeus gelato da Nek: “ho rischiato di perderle”. Il terribile racconto dell’incidente

Amadeus e Nek, l’uno al fianco dell’altro sul palcoscenico dei “Soliti Ignoti”, hanno dato vita a gag inaspettate. Il conduttore, a dir poco ammirato dalla disinvoltura del concorrente, non ha mancato di stuzzicarlo in merito ad un tema che è parso accomunarli: l’avanzare dell’età.

“Tu ci vedi ancora bene?“, ha domandato Amadeus, stupito dal fatto che il cantante non sembrasse avere nessun tipo di difficoltà legate alla vista. “Sì, i 50 non stanno gravando eccessivamente sulle mie facoltà visive“, ha replicato Nek, scatenando genuini sorrisi sui volti degli spettatori.

Lo scambio tra i due, ad un certo punto, si è fatto improvvisamente serio per via di una ragione ben precisa. Amadeus ha infatti sottratto del tempo al gioco per illustrare al pubblico il libro scritto dal concorrente, dal titolo “A mani nude“. Un’opera che, come chiarito da Nek stesso, ripercorre uno dei momenti più drammatici della vita dell’artista.

Il riferimento, ovviamente, è all’incidente domestico che Nek ebbe circa un anno fa, mentre stava maneggiando una sega circolare proprio entro le mura di casa. “Ho rischiato di perdere queste due dita” – ha ammesso il cantante, il cui tono di voce si è fatto di colpo sommesso ed appena percettibile – “È un rischio di per sé già enorme, ma per un musicista lo sarebbe stato ancora di più“.

L’incidente, per sua grande fortuna, ha procurato a Nek solamente delle cicatrici, che il concorrente dei “Soliti Ignoti” non ha mancato di mostrare al pubblico. “Questo fatto mi ha insegnato che abbiamo sempre una nuova possibilità“, ha chiosato il cantante, il cui libro ha proprio lo scopo di raccontare la drammaticità di quegli eventi.

Il padrone di casa del gioco televisivo, prima di proseguire con la gara, ha ricordato ai telespettatori di acquistare l’opera di Nek. Un’occasione, per il pubblico, di conoscere più da vicino il celebre interprete di “Fatti avanti amore“.