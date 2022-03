Bianca Atzei sorprende il web con uno scatto mozzafiato, in una versione originale e senza precedenti fa impazzire i fan che la seguono

La musica è sempre stata la sua passione che l’ha accompagnata fin dagli anni dell’infanzia, quando i suoi idoli erano Whitney Houston e Mariah Carey per poi passare a Luigi Tenco, Patty Pravo e Sergio Endrigo.

Stiamo parlando di Bianca Atzei, classe 1987, una cantante dal talento unico. Si è fatta conoscere dal pubblico italiano con la partecipazione al Festival di Sanremo 2015 con il brano Il solo al mondo.

Bianca Atzei, tra colore e sensualità: una magia – FOTO

Bianca Atzei è molto seguita sui social dove vanta di più di ottocentomila follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. Non perde occasione di condividere con loro alcuni scatti strepitosi che diventano virali. Il web impazzisce per così tanta bellezza.

Il suo profilo su Instagram è un concentrato di energia e sensualità, l’ultima foto ne è un esempio: si tratta di un primo piano scattato nel deserto dove la cantante ha lo sguardo fisso all’obiettivo, le braccia alzate e la pancia scoperta.

Così si nota il suo tatuaggio sotto al seno ed un top e una gonna colorati la rendono ancora più bella. Il paesaggio fa solo da cornice a così tanta sensualità e meraviglia.

Non sappiamo se è lì per lavoro o per svago, l’unica cosa certa è che è insieme al suo compagno Stefano Corti, uno dei conduttori di “Le Iene”.

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento sotto al post che è già diventato virale, tra i tanti messaggi si legge: “Sei una desertiana pazzesca” e poi ancora “Ci sono momenti in cui la semplice dignità di un movimento può sostituire degnamente una montagna di parole”. Qualcun altro ha aggiunto: “Vorrei tanto essere il tuo ragazzo”.

Ancora una volta la Atzei ha fatto colpo su i fan che la sostengono e supportano in ogni situazione, che sia a lavoro o nei momenti più intimi.