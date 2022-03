La conduttrice ha deciso di affidarsi ad una personal shopper che le ha rifatto il look da capo a piedi, che trasformazione incredibile.

Che tutta questa voglia di trasformazione sia legata alle voci insistenti che la vogliono come nuovo volto (e voce) a “L’Eredità”? Pare infatti che alla guida del noto game show di Rai 1 potrebbe presto esserci proprio l’ex volto di “Detto Fatto” Caterina Balivo che per la prima volta soffierebbe di mano così un posto da sempre riservato agli uomini.

In attesa di conferme ufficiali però, la bravissima conduttrice e speaker sta rimodernando un po’ il guardaroba anche in vista del clima più mite che presto coinvolgerà la Penisola. Per tale “missione” però si è affidata ad una vera professionista di stile a cui anche moltissime altre colleghe dello spettacolo hanno fatto ricorso. Vediamo di chi si tratta e le quattro foto scattate per l’occasione.

Caterina Balivo miete vittime, l’avete mai vista conciata così?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

“A te sta tutto bene, hai un fisico eccezionale e sei bellissima. Complimenti 🌹”, “Bella sempre ma con Il primo look sei pazzesca Cateee!!”, “Sembri una ventenne 😍”, “Che look primaverile e sensuale 😍 sei bellissima così 😊”.

A cosa sono dovuti questi commenti estasiati da parte della sua nutrita community Instagram che la segue ormai fedele da anni? Caterina indossa infatti due completi decisamente diversi l’uno dall’altro: il primo è un completo pantalone blu, maglia bianca e trench di cotone beige.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Il Volo” uno dei tre tenori prende la decisione più inaspettata, è ufficiale

Il secondo invece, e anche quello che ha suscitato maggiore clamore, è quello scattato allo specchio di casa in cui indossa maglia fucsia a righe, minigonna di velluto rosa baby e stivaloni al ginocchio super accattivanti. Una bomba di sensualità che svela gambe chilometriche ed una silhouette incredibilmente seducente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Zorzi e Oppini, spunta il confessionale mai visto: “ho parlato di noi, mannaggia a te..”

Ma come mai questo cambio stile improvviso? La showgirl è stata infatti contattata da Lookiero che le ha messo a disposizione una personal shopper, Ilaria, che le ha letteralmente costruito su misura due look perfetti per lei.

“Ho conosciuto Ilaria e mi sono divertita a mixare alcuni capi con lei per creare questi look! Strepitosi! Vi piacciono?”. A leggere i commenti sono piaciuti enormemente. Che dirà ora il marito di questo cambio stile improvviso? Forse apprezzerà appieno (ne siamo sicuri!).