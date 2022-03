Chanel Totti, avete visto com’è diventata la figlia di Ilary e Francesco? Una bellezza rara tutta da scoprire – VIDEO

Si tratta della secondogenita della coppia più chiacchierata del momento, ha gli stessi lineamenti della madre e una bellezza che stende chiunque.

Nel bene o nel male sono la coppia del momento, chiacchierati per presunti tradimenti (da parte di lui) e beghe economiche e conti poco chiari (da parte di lei). Ilary Blasi e Francesco Totti hanno negato tutto di fronte alla stampa che li pedina da settimane, dopo le prime notizie scandalistiche che li davano come una coppia scoppiata pronta ad andare alla deriva.

Sulla scia della recente separazione della Hunziker e Trussardi in molti temevano per una nuova rottura epocale, la loro storia infatti ha dato vita anche ad un film sulla storia dell’ex capitano della Roma. Qui memorabile è stato il racconto del loro primo incrociarsi di sguardi, il lungo corteggiamento anche in campo ed infine il fidanzamento ufficiale ancora giovanissimi.

Un amore il loro che ha dato vita anche ad una famiglia meravigliosa con tre figli, Christian, Chanel e Isabel. I genitori cercano sempre di preservare la vita privata dei loro pupilli, ma anche loro stanno crescendo e dalle foto e video che si possono vedere in rete, sono tutti bellissimi, in particolare Chanel. L’avete mai vista? È bella come la madre…un fiore raro.

Chanel Totti, com’è diventata oggi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chanel Totti (@chanel_tottiufficiale)

Classe 2007, la signorina si mostra sempre più spesso su social in TikTok di gruppo o balli con il padre ed i fratelli, che la svelano come un fiore acerbo pronto a fiorire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Emma e Stefano, il bacio che vale più di mille parole: la FOTO è travolgente

Ogni giorno che passa, Chanel cresce avvicinandosi incredibilmente alla bellezza della madre. Sembra quindi impossibile a tratti non pensare che potrebbe, tra qualche anno, avere proprio lo stesso successo mediatico che Ilary ha ottenuto per la sua spigliatezza e radiosità.

Rispetto agli altri fratelli, Christian classe 2005 e la piccola Isabel, nata nel 2016, Chanel ha un rapporto molto aperto con i social, soprattutto il già citato TikTok, e Instagram, dove ha migliaia di follower che la seguono per i suoi balletti e le coreografie tratte direttamente da successi musicali del momento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Zorzi e Oppini, spunta il confessionale mai visto: “Ho parlato di noi, mannaggia a te..”

Capelli lunghissimi e biondi, occhi penetranti, labbra da baciare ed un fisico a clessidra che farebbe andare via di testa chiunque. Sembra la versione adolescente della madre ma con la potenza alleata dei social che non esistevano ai tempi di “Passaparola”.

“Sono fortunati, non gli manca niente. Vorrei che avessero la curiosità nei confronti della vita, la libertà di poter scegliere, l’indipendenza. (…)”. Cosi Ilary aveva ammesso circa un anno fa intervistata proprio sui suoi figli. Un futuro radiosi si prospetta per loro.