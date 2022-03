Como, ragazzo di 16 anni perde la vita sulla moto da cross del padre

Caduta fatale per il giovane di Como che è morto dopo poco più di 24 ore dell’incidente. Il tragico epilogo.

Leonardo Gessaga è morto all’età di sedici anni in seguito ad un tragico incidente in moto. Il tutto è avvenuto a Cermenate, paese dove viveva insieme alla sua famiglia.

Il ragazzo sarebbe salito al comando di una Honda 250 di proprietà del padre. Non poteva guidare tale mezzo poichè aveva solamente 16 anni e non aveva ancora la patente: dopo essere salito sulla moto da cross ha subito un incidente che gli è costato la vita.

Dopo lo scontro, il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Niguarda di Milano dove è morto dopo poco più di 24 ore a causa di un grave trauma cranico.

Leonardo Gessaga si trovava sulla moto del padre dopo le 19 di sabato nell’area dell’ex campo base ricavato per il cantiere dell’autostrada Pedemontana, nel Comune di Lazzate, in provincia di Monza.

Le dinamiche dell’incidente fatale

La dinamica dell’incidente ha constatato che il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato ad impattare contro una barriera di cemento, di fronte ad una cancellata che delimita l’autostrada.

Leonardo, per cercare di salvarsi ed evitare l’impatto, ha provato all’ultimo momento a lanciarsi dalla moto ma purtroppo non è servito a nulla poiché il trauma cranico subito non gli ha lasciato scampo.

La moto che gli è costata la vita era il mezzo che amava di più seppure fosse di suo padre e lui non era ancora idoneo a guidarla. Sui suoi profili social pubblicava spesso foto della Honda 250 bianca e rossa, l’ultima volta circa un mese fa.

Il post condiviso con lo scatto della sua moto preferita ora ha fatto il boom di commenti da parte dei suoi amici e conoscenti. Uno di loro ha scritto: “Ogni volta che saliremo in sella sarai sempre con noi come angelo custode. Riposa in pace”.