Non è un periodo particolarmente produttivo da un punto di vista professionale per Elisa Isoardi, la conduttrice piemontese bella e carismatica.

Negli ultimi tempi, l’abbiamo vista partecipare all’Isola dei Famosi ed anche durante quell’occasione Elisa ha dimostrato la sua spiccata personalità e la sua voglia di mettersi in discussione, è stata proprio lei infatti tra le protagoniste più amate del programma.

Dopo la chiusura della “Prova del Cuoco”, per Elisa non è stato un boccone molto semplice da mandare giù, visto il legame che aveva con quel programma ed anche perché dopo quello, non sono stati molti i progetti in cui è stata coinvolta. La conduttrice però come tutti sappiamo, vanta di grande professionalità ed anche una bellezza da lasciare tutti senza fiato. Per questa ultima ragione, il web allora si è interrogato sulla vita sentimentale di Elisa, come procederà? Come da lei stessa raccontato a “Domenica in”, in passato ha avuto una storia con Matteo Salvini, quando lui era diventato da poco ministro ma è stata di Elisa la decisione rispetto alla fine di questo rapporto. A Mara Venier allora, sempre restando nella sfera sentimentale, ha confessato che non è semplice affrontare un periodo di difficoltà professionale completamente da sola.

Elisa Isoardi ha finalmente trovato l’amore? Spuntano le foto sul suo possibile compagno

Decidere di chiudere la storia con Salvini è stata per lei una decisione difficile, vista anche la sua prestigiosa posizione sociale, ma gli impegni estenuanti che vedevano il ministro coinvolto, rendevano il rapporto complesso nella gestione, motivo quindi sufficiente a detta della Isoardi, per lasciarsi definitamente.

Negli ultimi tempi la bella conduttrice piemontese è stata vista in compagnia del suo ex, ovvero Alessandro Di Paolo un noto imprenditore ma, nessuna conferma in merito ad un ritorno di fiamma è stata ancora data. Forse perché la Isoardi preferisce tenere privato questo aspetto della sua vita in questo momento? Pare che per ora Elisa voglia concentrarsi sul suo ritorno in televisione, con la speranza che un nuovo programma possa permetterle di tornare alla conduzione, un augurio che tutti i fan le fanno con immenso amore.