Investito dal nonno durante una manovra di retromarcia: morto bambino di 2 anni

Un bambino di soli 2 anni è morto ieri sera a Favignana (Trapani) dopo essere stato investito dal nonno che stava effettuando una manovra di retromarcia in auto.

Aveva solo due anni il bambino deceduto al presidio ospedaliero di Favignana, isola delle Egadi (Trapani). Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, era stato investito dal nonno che stava effettuando una manovra di retromarcia nel cortile dell’abitazione del figlio.

Trasportato subito presso il presidio, per il bimbo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’investimento. La Procura di Trapani ha aperto un’inchiesta, ma non ha stabilito ulteriori esami sulla salma che è stata restituita ai genitori.

Favignana, investito dall’auto del nonno durante una manovra: bambino di soli 2 anni perde la vita

Dramma nella serata di ieri, domenica 13 marzo, a Favignana, l’isola più grande dell’arcipelago delle Egadi, in provincia di Trapani. Un bambino di appena due anni è deceduto dopo essere stato investito dal nonno.

Secondo quanto riportano varie fonti locali, tra cui la redazione de Il Giornale di Sicilia, l’uomo, un 75enne, si trovava nel cortile della casa del figlio e stava effettuando una manovra di retromarcia alla guida della sua auto. Durante la manovra, non accorgendosi della presenza del nipotino lo ha accidentalmente travolto.

Immediata la corsa presso il presidio ospedaliero dell’isola, dove è stato portato dai genitori. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita e stavano predisponendo il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Trapani. Purtroppo, però, il piccolo è deceduto subito dopo il suo arrivo per le gravissime ferite riportate nel drammatico incidente.

La Procura della Repubblica di Trapani ha aperto un’inchiesta sull’episodio, ma non ha disposto ulteriori esami sulla salma che, scrivono i colleghi de Il Giornale di Sicilia, è stata già restituita ai familiari per le esequie.

Sotto choc l’intera comunità dell’Isola in provincia di Trapani che si è unita al dolore della famiglia del piccolo.