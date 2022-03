“Che gn***a impressionante”, Giorgia Rossi stratosferica a bordo campo: primo piano da sballo – FOTO

Giorgia Rossi accende l’entusiasmo tra i tifosi sugli spalti, in un’anteprima di gara da incorniciare. A lei la palma di migliore in campo.

Ieri pomeriggio è andata di scena un’altra giornata di calcio con gli appassionati che si apprestano di domenica in domenica a ripopolare al 100% gli stadi.

Il sorriso di Giorgia Rossi, nuovo volto di DAZN è tutto un programma ed è l’emblema più caratteristico attorno al quale ruota l’entusiasmo dei tifosi ancor prima del fischio iniziale di gara.

La nuova leva, sempre più in lotta con l’amica e collega di redazione, Diletta Leotta ha fatto sognare tutti i suoi fan ad occhi aperti quando lo speaker ha annunciato il suo nome a bordo campo.

Dopo questa volta possiamo dire che la Rossi, ormai non fa più notizia ed entra di diritto tra le certezze in termini di bellezza e competenza del vasto mondo della redazione giornalistica più emergente al momento

Giorgia Rossi, primo piano siderale a bordo campo: bellezza da incorniciare – FOTO

Ieri pomeriggio alle ore 15 è andata di scena la gara del Marcantonio Bentegodi, l’impianto sportivo veronese, teatro della sfida di cartello tra Hellas Verona e Napoli.

Lo spettacolo in campo non è mancato affatto tra scorpacciate di gol, nervi tesi e giocate di alta qualità. Temi finiti sul tavolo delle discussioni dei giornalisti a bordo campo, compreso quello del nuovo volto di DAZN, Giorgia Rossi.

L’ex mezzo busto di “Sportmediaset” su Italia 1 ha conquistato l’ovazione del pubblico veronese e napoletano in occasione di uno dei primi piani da incorniciare. Insomma lo spettacolo in campo tra i ventidue fa inevitabilmente il paio con una delle certezze in termini di fascino e competenza calcistica.

Giorgia Rossi si presenta sul terreno di gioco con gli ‘utensili’ della redazione e attira subito l’attenzione dei sostenitori dagli spalti che le riservano un coro speciale, tutto personalizzato.

“Che gn***a impressionante”, “Sei di una bellezza disarmante” sono alcuni commenti al miele che confermano a Giorgia la palma di migliore bordocampista di giornata. Anche voi siete d’accordo con noi?