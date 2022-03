“Il Paradiso delle Signore”, la fuga di Stefania: svolta incredibile nella storia

Il Paradiso delle Signore in questi giorni sta facendo impazzire i telespettatori italiani: decine di colpi di scena e tanti momenti difficili per i protagonisti

Colpi di scena, intrighi, lacrime e fughe: tutto questo è Il Paradiso delle Signore. La fiction che va in onda ogni giorno su Rai Uno sta facendo appassionare sempre di più i telespettatori che in tutti questi anni stanno vivendo, senza dubbio, la parte della storia che sta lasciando tutti in modo particolare con il fiato sospeso.

Tutto è cominciato qualche giorno fa quando, dopo tantissima attesa, abbiamo visto Gloria rivelare tutta la verità a sua figlia Stefania. O meglio, a Stefania e basta, perché la verità è che non è sua figlia. Il segreto era proprio questo: per tutti questi anni, ha soltanto fatto finta di essere la sua vera mamma. E, a distanza di tutto questo tempo, Stefania ha appreso la verità.

Il Paradiso delle Signore: Stefania scappa dopo aver scoperto la verità

I telespettatori hanno aspettato questo momento con il fiato sospeso. C’è chi ha disdetto i propri impegni pur di non perdersi il momento in cui Stefania avrebbe scoperto tutto. Per la ragazza è stato un vero e proprio trauma apprendere la verità da quella che ha considerato sua madre per tutta la vita, e proprio per questo motivo, il suo istinto l’ha spinta immediatamente a scappare.

Il suo primo pensiero, è parlarne con Marco, che le offre tutto il suo conforto e non solo. Il ragazzo, infatti, le offre un posto dove stare, ovvero a Villa Guarnieri. Marco finisce per mettersi nei guai perché il suo silenzio insospettisce le persone che lo circondano. Nel frattempo, al Paradiso cominciano a girare voci strane e tanti sospetti. Anche Umberto ha gli stessi dubbi, in modo particolare quando ritorna a casa.

Qui scopre che Marco sta offrendo rifugio a Stefania e le chiede di andare via. Dove andrà a stare la ragazza a questo punto? Lo scopriremo.