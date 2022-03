“Super” soltanto in folgoranti collant e ricamati slip, Justine Mattera attraversa le vie di Milano. Il look underground e la sua sensualità conquistano tutti.

Non teme le ancor rigide temperature d’inizio stagione primaverile, la showgirl di origini newyorkesi, Justine Mattera. Intellettuale, scrittrice, ciclista per passione, brillante conduttrice, la sua presenza scenica alla Monroe ha stregato il pubblico della penisola sin dagli albori dei primi anni 2000. Quando la soubrette, classe 1971, muoveva i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Con una laurea a Stanford, e il successo della sua autobiografia dal titolo “Just Me” uscita nelle librerie soltanto nel maggio del 2021, Justine continua a sorprendere il suo pubblico con amabili proposte alla moda ed atletiche quanto da sempre coraggiose performance in sella alla sua altrettanto “super” bike. Ma vediamo, adesso, cosa ha attirato l’attenzione su di lei nelle ultime ore.

“Che look!” Justine Mattera in calze a rete e slip è super, il cappotto si apre e conquista Milano

