La sfida all’Olimpico” è l’ultima della ventinovesima giornata. Nel monday night gli uomini di Sarri ospitano i lagunari. Le pagelle e il tabellino.

A chiudere la ventinovesima giornata di campionato ci pensano Lazio e Venezia. I biancocelesti dominano il primo tempo ma i lagunari si chiudono e non permettono di sbloccare subito il match.

Al 49′ arriva il gol per la squadra di Sarri che viene annullato dal VAR. Scambio tra Luis Alberto e Immobile, l’attaccante sorprende Manganiello con un tiro a giro che si infila sotto l’incrocio dei pali. Tuttavia la rete non è stata convalidata per il fuorigioco.

Al 55′ viene concesso un calcio di rigore per un brutto colpo al volto ricevuto da Luiz Felipe che lo ha lasciato a terra. Manganiello lo invita a rialzarsi ma dopo le proteste dei calciatori biancocelesti l’arbitro è stato richiamato al VAR e dopo l’arbitro ha concesso il penalty.

Dal dischetto Immobile non sbaglia e firma l’1-0.

I lagunari rimangono fermi al terzultimo posto, la Lazio sale al quinto posto e Immobile supera Piola come miglior marcatore in campionato della storia biancoceleste.

Lazio-Venezia: le pagelle e il tabellino

LAZIO-VENEZIA 1-0

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Patric 6 (33′ st Lazzari 6), Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6,5, Hysaj 6; Milinkovic 6, Leiva 6, Luis Alberto 5,5 (39′ st Basic sv); Felipe Anderson 5,5, Immobile 6,5, Zaccagni 6 (26′ st Pedro 5,5). A disp.: Reina, Adamonis, Kamenovic, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, A. Anderson, Cabral, Moro, Romero. All.: Sarri 6

Venezia (4-3-1-2): Maenpaa 6; Mateju 4,5 (1′ st Ebuehi 5,5), Caldara 6, Modolo 6, Haps 6; Crnigoj 5 (19′ st Kiyine 6), Fiordilino 6 (43′ st Sigurdsson sv), Ampadu 5,5; Busio 5 (34′ st Nani sv); Nsame 4,5 (19′ st Henry 5,5), Okereke 5,5. A disp.: Bertinato, Lazar, Ceccaroni, Svoboda, Ullmann, Peretz, Tessmann. All.: Bertinato (Zanetti squalificato) 5,5

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 13′ st Immobile (L)

Ammoniti: Mateju (V), Zaccagni (L)

Espulsi: –

Nella prossima giornata attesissimo il derby che vedrà protagonista la Lazio contro la Roma, domenica 20 marzo alle 18. Lo stesso giorno ma alle 12:30 il Venezia ospiterà la Sampdoria nel Monday night.