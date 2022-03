Ospite di “Verissimo”, Manuel Bortuzzo ha fatto una confessione scottante a Silvia Toffanin: i dettagli del racconto che ha gelato la conduttrice

Tre ospiti d’eccezione per l’appuntamento domenicale di “Verissimo”: stiamo parlando di Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo. Silvia Toffanin, che li ha accolti in studio con molto entusiasmo, ha voluto ripercorrere insieme a loro l’evoluzione di questo rapporto, nato all’interno della casa più spiata d’Italia.

Il fidanzato di Lulù Selassié, ovviamente, non poteva non catturare tutta l’attenzione di Silvia Toffanin. Tuttavia, una domanda che la conduttrice ha rivolto a Bortuzzo non ha mancato di far calare il gelo in studio. Manuel, a dir poco spiazzato, non è proprio riuscito a nascondere la verità…

Manuel Bortuzzo, la confessione scottante a Verissimo: “ho dormito a casa di…”. Toffanin pietrificata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ridatemeli” Aurora Ramazzotti senza freni: il VIDEO di Eros e Michelle commuove il web

Non appena Gianmaria Antinolfi, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano si sono accomodati nello studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin ha posto loro una domanda a dir poco insolita. “Ma è vero che stanotte avete dormito insieme?“: questo l’interrogativo della conduttrice, a cui il fidanzato di Lulù Selassié ha risposto con estrema franchezza.

“Sì, ho dormito con Aldo a casa di Gianmaria. Abbiamo ricordato i bei tempi“: così ha replicato Manuel, mentre la Toffanin si apriva ad un sorriso a dir poco radioso. In seguito, la presentatrice ha chiesto agli ex gieffini che cosa li avesse portati a legare così tanto all’interno del reality.

Come sottolineato da Aldo Montano, l’amicizia tra i tre si sarebbe venuta a creare in maniera del tutto naturale. Gli ex coinquilini, accomunati dai medesimi obiettivi e dal medesimo, sconfinato amore nei confronti della vita, non hanno potuto evitare di affezionarsi l’uno all’altro.

“È stato un rapporto molto semplice da costruire” – ha confermato Aldo, mentre Giamaria e Manuel annuivano alle sue parole – “Quando hai gli stessi valori, questi vengono fuori subito“. Un’amicizia che, stando ai racconti dei diretti interessati, sembra destinata a durare a lungo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Non ci sento più”: Mara Venier, minuti di panico a Domenica In. La conduttrice chiede aiuto

Successivamente, Antinolfi e Montano non hanno mancato di prendere in giro Bortuzzo per via del suo attaccamento a Lulù. A detta dei due, Manuel trascorrerebbe le proprie giornate su Instagram, nel tentativo di controllare tutto quello che la sua fidanzata vive all’interno della casa.