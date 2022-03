Che ci facevano i due volti di Rai 1 per le vie del centro di Roma con fiori freschi e una torta glassata di compleanno? Lo hanno spiegato direttamente loro sui social.

L’amicizia e complicità che negli anni si è instaurata tra la signora di “Domenica In” e l’ex mezzo busto del tg oggi conduttore de “La Vita in Diretta” è risaputa e ben nota a tutti. Non passa occasione in cui Mara Venier e Alberto Matano non stiano assieme, che si tratti di presenza in studio, feste, celebrazioni o gite poco importa.

La cosa importante è che questa unione tra i due colleghi non accenna a diminuire, tanto che anche sabato scorso, 12 marzo, sono stati pizzicati insieme che giravano sospetti per le piazze della Capitale. In mano mazzi di fiori e una torta di compleanno, ma per chi tutto ciò?

Ce lo hanno svelato direttamente loro nelle stories Instagram dove hanno documentato l’organizzazione della festa a sorpresa per un amico speciale.

Mara e Matano lo hanno fatto per lui, che successone ben riuscito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Prima un passaggio veloce in una fioreria del centro dove hanno avuto anche il tempo di scattare una foto insieme abbracciati. La didascalia sui rispettivi profili recita “A campo dei fiori la regina sei tu @mara_venier non basterebbe un film 👑❤️” (su quello del conduttore), e “Mattinata tra i fiori ma il più bello sei tu @albertomatano 🌹” (su quello di Mara).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –-> Zorzi e Oppini, spunta il confessionale mai visto: “ho parlato di noi, mannaggia a te..”

Poi la corsa a recuperare una bella torta glassata color rosa confetto e le candeline blu da abbinare a tema. Ma per chi tutto questo gran daffare? Per un amico comune che è stato costretto a festeggiare il compleanno chiuso in casa a causa della positività al Covid.

Si tratta del politico Vincenzo Spadafora, esponente del Movimento 5 Stelle, che proprio il 12 compiva gli anni. Mara e Matano si sono presentati sotto casa sua e prima hanno intonato sotto la finestra ‘Tanti auguri’ e poi gli hanno fatto recapitare sopra fiori e torta super gradita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –-> “Il Volo” uno dei tre tenori prende la decisione più inaspettata, è ufficiale

Spadafora visibilmente commosso per il gesto così inaspettato, ha tolto una rosa dal mazzo e l’ha gettata fuori dalla finestra indirizzata a Mara per l’amore immenso che ha dimostrato nei suoi confronti. Sorpresa di compleanno decisamente riuscita.