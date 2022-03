C’è grande tensione tra i due grandi colossi della tv italiana. Tira aria di tempesta a causa di uno scontro tra la padrona di casa di Rai 1, Mara Venier e la regina del salotto di Verissimo, Silvia Toffanin. Scopriamo i dettagli di ciò che è accaduto

Hanno fatto molto clamore alcuni eventi accaduti negli ultimi giorni in due dei più prestigiosi e famosi studi televisivi. Due i programmi incriminati, tra i più seguiti del panorama televisivo: Verissimo, condotto da Silvia Toffanin e Domenica In, condotta da Mara Venier.

Le due conduttrici sono state coinvolte in una situazione alquanto insolita che ha portato allo scatenarsi di una vera e propria bufera social. Il pubblico infatti non ha esitato ad esprimere le proprie opinioni a riguardo e a schierarsi da una parte o dall’altra.

Domenica In e Verissimo, è guerra tra i due programmi. Cosa è accaduto

Il programma condotta dalla Toffanin, avrà un ospite molto particolare. Si tratta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli, conosciuto anche per essere il fidanzato dell’influencer Giulia Salemi. Pretelli si è fatto conoscere al grande pubblico per aver preso parte al programma di Canale 5, Striscia la Notizia, dove per un periodo ha ricoperto il ruolo di ‘velino’.

Di recente il giovane era stato ospite anche di Mara Venier, nel salotto più famoso della Domenica. Qui aveva conquistando del tutto la Venier convincendola addirittura (scherzosamente) ad affidargli un piccolo spazio fisso all’interno del suo programma. Quando poi la Venier si è sentita poco bene durante la diretta, l’ex cantante e ballerino, si è subito lanciato in una improvvisata conduzione del programma ben riuscita, con cui ha conquistato e intrattenuto tutti. A questo punto però sui social è impazzata la bufera e molte persone hanno sottolineato il fatto che fino a poco tempo fa Pretelli era impegnato in un’altra trasmissione della rete concorrente.