Maria Pedraza, sempre più alias Triana, con la sua ultima posa in riva al mare svela dei dettagli roventi quanto inattesi. I fan impazziscono.

L’attrice ed ex ballerina classe 1996, Maria Pedraza, ha saputo rapire quest’oggi, lunedì 14 marzo, l’attenzione dei suoi fan diramati in tutto il mondo grazie a un solo dettaglio fiammante quanto imprevisto. In fervente attesa della terza stagione, di uno dei must televisivi che l’ha resa sempre più richiesta negli ultimi anni, la nata sotto il segno dell’Acquario ha presto conquistato anche l’intera rete.

Dopo la sua interpretazione nei vari capitoli della saga “Toy Boy” uscita in sala nel 2019, si può di certo riconoscere il talento dell’attrice spagnola grazie alla popolarità riscossa in virtù del suo ruolo di spicco all’interno della serie televisiva, ormai di fama internazionale, de “La Casa Di Carta“. Il ruolo di Alison, nel format Netlix, si affianca inoltre nel suo curriculum a quello di Marina. Protagonista della prima stagione di “Élite“. Altro grande successo, su sfondo adolescenziale, inaugurato a partire dal 2018.

“Ninfa di cristallo” Maria Pedraza scopre il dettaglio indicibile: in posa infiamma il web – FOTO

