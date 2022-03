Nel penitenziario Lorusso e Cotugno di Torino, Veronica Panarello, 33 anni, di cui 8 dietro le sbarre per l’omicidio del piccolo Loris.

Detenuta nel centro penitenziario Lorusso e Cotugno di Torino per l’omicidio del piccolo Loris Stival, Veronica Panarello, oggi 33enne, è ancora dietro le sbarre per l’omicidio del figlioletto a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. La tragedia si è consumata nel lontano 29 novembre 2014: oggi, l’accusata ha già scontato otto anni di carcere, includendo la carcerazione preventiva; ma che fine ha fatto? Come passa le sue giornate in carcere?

Che fine ha fatto Veronica Panarello?

Veronica Panarello è stata arrestata il 21 dicembre 2014 per omicidio e occultamento di cadavere. Indagata per la morte del figlioletto Lorys Stival, l’accusata è stata incastrata da alcuni filmati. Le riprese incriminanti sono state registrate da un dispositivo di videosorveglianza. Un’ulteriore conferma è arrivata in seguito dall’esito dell’esame autoptico; il risultato era chiaro: il piccolo Lorys è morto per asfissia da strangolamento con delle fascette di plastica. La detenuta ha inizialmente negato le accuse professando la sua innocenza; in seguito l’avvio di una serie confusa, illogica e contraddittoria di rivelazioni.

Al pari di altri detenuti, Veronica Panarello sta cercando di avviare il processo di reinserimento nella società attraverso una formazione continua per diventare operatrice sociale. Stando a quanto riporta FanPage, la donna, mamma di un altro figlio (il fratello minore del piccolo Lorys) è attualmente molto dedita allo studio e dedica diverse ore delle sue giornate alla frequentazione del corso con lo scopo di costruire una nuova vita lavorativa autonoma e indipendente da poter proseguire una volta uscita di prigione.

Dalla condanna definitiva a 30 anni, annunciata il 21novembre 2019 dalla Corte di Cassazione, Veronica Panarello continua a negare le accuse. A credere nella sua innocenza c’è sempre il padre Franco. Riguardo ai legami con la famiglia Stival, la donna è ancora in contatto formale con l’ex marito Davide, tenuto per legge a dare regolarmente notizie dell’altro figlio.