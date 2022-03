Il “Contrappasso” di Andrea Delogu continua a mozzare il fiato ai suoi lettori, nel frattempo, un annuncio aumenterà l’attesa per il suo intrepido invito.

Si è concluso soltanto sei giorni fa, martedì 8 marzo, un altro appuntamento con “Tonica” condotto dalla sempre sul pezzo Andrea Delogu. Si è parlato di vulvodinia, attraverso la voce della bellissima Gioia Solieri. Il lato D della musica si è battuto, questa volta, per il diritto alla salute delle donne, affrontando un tema delicato e troppo spesso lasciato ai margini.

Ad accompagnare l’avventura televisiva e musicale della conduttrice, speaker e scrittrice, è stato senz’altro in queste ultime settimane l’uscita nelle librerie del suo esordio in narrativa. Il romanzo di Andrea, dal titolo “Contrappasso” edito @harpercollinsit, ha dimostrato di essere largamente amato sin dai primi giorni in cui le copie della prima stampa sono state poggiate con orgoglio nelle vetrine di tutt’Italia. Ora invece, uno scoppiettante invito, accennato da Andrea, in diretta da un suggestivo borgo medievale, ha nuovamente attirato l’attenzione del pubblico.

“Regina di cuori nel Duomo” Andrea Delogu l’invito a limonare duro lascia il segno – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Che look!” Justine Mattera in calze a rete e slip è super, il cappotto si apre e conquista Milano – FOTO

In diretta da una soleggiata Viterbo, dove i gradini del suo incantevole Duomo si ritrovano ad accogliere la rossa chioma libera e volteggiante della conduttrice, Andrea si prepara ad annunciare in due tempi i suoi, già tanto attesi, impegni indetti per i prossimi giorni.

“Qui due appuntamenti dove vederci e limonare duro dal vivo” per parlare con i suoi lettori dell’illuminante, quanto trepidante, verve raccontata in “Contrappasso”. Lascia per un momento con il fiato sospeso la spumeggiante “Regina di Cuori” della nostra realtà contemporanea.

Ma Andrea ha, come sempre, scelto di dire la verità fino in fondo al suo pubblico. Avrebbe potuto scegliere di parlare di “impegni personali” e disdire le date. Ma, purtroppo, dopo il primo annuncio ha scoperto di aver contratto il Covid-19. E perciò si è trovata costretta, seppur a malincuore, a dover rinviare i restanti due appuntamenti. in cui avrebbe parlato della sua, superba e totalmente accessibile, opera letteraria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roberta Morise e Carlo Conti festeggiano insieme: il VIDEO lascia tutti senza parole

Per ora, dunque, “rimandiamo i limoni” alla prossima puntata. Ma la soglia d’attenzione nei confronti di Andrea non può che restare alta. La sua storia distopica ha senza dubbio, nonostante qualche lecito imprevisto, lasciato il segno nel cuore dei suoi lettori.