“Una bimba felice” Roberta Morise in occasione del suo compleanno. I festeggiamenti si uniranno, in maniera inattesa, a quelli di Carlo Conti.

“Il mio hotel è differente”, è questa la premessa con cui inizia la mattina del trentaseiesimo compleanno della bellissima showgirl, nata sotto il segno dei Pesci, Roberta Morise. Tra una meravigliosa “torna a distanza”, con candeline accese dai membri della sua famiglia, altri molteplici auguri si paleseranno nelle storie del suo profilo Instagram, nella giornata appena conclusasi.

Il 13 marzo di questo 2022 si presenta agli occhi della showgirl vibrante di sorprese inattese quanto altamente piacevoli alla sua vista. “Con tanto cuore“, scriverà una sua cara amica, condividendo nel frattempo una collezione di quattro istantanee. Dove, entrambe, esibiscono il loro feeling. Sorridenti e in ottima forma appaiono su una terrazza al chiaro di luna. Ma cosa è successo nel frattempo questa domenica? Scopriamolo insieme.

Roberta Morise e Carlo Conti festeggiano insieme: il VIDEO lascia tutti senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Nella giornata di ieri, assieme all’esilarante video presto divenuto virale in rete per la disarmante allegria della soubrette di origini calabresi, si sono tenuti anche i festeggiamenti in onore del suo ex compagno di vita, sino al 2011, il noto showman Carlo Conti.

Mentre per Roberta, ironia e contentezza si uniranno a formare un suggestivo quadretto di fronte ad un invitante dolcetto, ove la soubrette, prima di soffiare, mostra la volontaria alternanza tra i numeri 26 e 36, lo stesso autore e presentatore fiorentino, nonché sua ex fiamma, ha invece spento, nel medesimo giorno di quest’annata, le sue ben sessantuno candeline.

I due si conobbero, durante i già promettenti esordi della showgirl sul primo canale Rai. Entrambi all’epoca erano a lavoro per il palinsesto de “L’Eredità“. Dove sarebbero stati destinati a innamorarsi, divenendo una delle coppie più osannate dei primi 2000. Sino a decidere, poco più avanti, di intraprendere, almeno fino a oggi, due percorsi ben diversi.

Al momento, infatti, se Roberta pare rientri nella lista di naufraghi per la prossima edizione de “L’Isola Dei Famosi“, e ha sancito da meno di una mese il suo ritorno a “L’Eredità”, al momento condotta da Flavio Insinna, Carlo Conti, ancora nelle vesti di uno degli showman più quotati su suolo italico, è felicemente sposato con la nota costumista Francesca Vaccaro.

Nelle ore passate, Conti, ha goduto innanzitutto dell’affetto di Matteo, il suo unico figlio. Il quale ha realizzato per lui, come ha tenuto lui stesso a dimostrare attraverso il suo ultimo scatto su Instagram, un tenero e armonioso disegno su sfondo rosso e dalle scritte in dorato. I suoi “tanti auguri babbo” saranno, inoltre, accompagnati da un bel sole altrettanto sorridente.