Rocio Munoz Morales ha fatto sognare il popolo del web, mostrandosi divina tra la neve. La sua bellezza travolgente ha scatenato un tripudio di like e commenti.

Fisico sbalorditivo, lineamenti angelici e talento incredibile. Rocio Munoz Morales ha conquistato anno dopo anno il grande pubblico. Attrice, ballerina, conduttrice, modella, nata 33 anni fa a Madrid, torna a stupire con il suo fascino travolgente.

Le 33enne sui social condivide scatti quotidiani mostrandosi sempre incredibile. In particolare è attivissima su Instagram, dove il suo profilo conta ben 562 mila follower estasiati dal fascino della compagna di Raoul Bova. Con quest’ultimo è legata da anni: i due si sono conosciuti nel 2011 sul set della pellicola “Immaturi-Il viaggio” ed è stato subito colpo di fulmine. Legati da un forte amore hanno costruito un solido rapporto da cui sono nate due figlie, Luna e Alma.

Oltre a dare vita a una splendida famiglia, ha collezionato innumerevoli traguardi dal punto di vista della carriera. Approdata nel mondo dello spettacolo come ballerina, ha poi posato come modella per innumerevoli pubblicità per poi cimentarsi nel mondo della recitazione, tra fiction e pellicole.

Rocio Munoz Morales irresistibile, immersa nella neve fa sognare

