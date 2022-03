Elisabetta Gregoraci è la diva dei social, i suoi scatti strepitosi fanno impazzire il web che la segue con stupore e ammirazione

Sorprendente, sensuale, solare e sempre sul pezzo. Elisabetta Gregoraci è una forza della natura che non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti che lasciano tutti senza parole.

E’ da tutti conosciuta per essere una showgirl e conduttrice televisiva, ma la sua partecipazione al “Grande fratello vip” l’ha resa ancora più popolare, tanto da farle conquistare quasi due milioni di follower sui social.

Elisabetta Gregoraci, sorriso e outfit strepitoso – FOTO

Uno degli ultimi post della Gregoraci ha spiazzato il web, si tratta di una foto realizzata per uno degli shooting fotografici con cui collabora la conduttrice ed è già diventato virale.

L’ex moglie di Flavio Briatore per l’occasione indossa un paio di pantaloni bianchi attillati e un top dello stesso colore che copre il décolleté. Ha poi un trench di jeans legato in vita. I capelli sono sciolti e le scendono lungo le spalle, gli occhiali da sole e un paio di orecchini pendenti la rendono ancora più sensuale.

“Vi presento un altro modello pazzesco del mio servizio fotografico con Genny!!

Lo trovo veramente bellissimo, e voi? un abbraccio, Eli”. Ha scritto sotto alla foto che ha conquistato più di ventinovemila like e una miriade di commenti.

Tra i tanti si legge: “Sei lo spettacolo più bello, pazzesca: splendi” e poi ancora “Sei bellissima, una Dea, splendi: amo vederti così sorridente!”, qualcun altro ha aggiunto: “Completo pazzesco proprio come te”.

La Gregoraci continua a stupire i fan che non riescono a fare a meno di seguirla e supportarla. L’ammirazione e la stima nei suoi confronti non mancano, sono in tanti a volerla di nuovo in televisione.

Per il momento non ci sono dettagli al riguardo, ma qualora ci fossero l’ex gieffina sarà la prima a condividere con i follower tutte le novità. Intanto, si dedica alla famiglia e a campagne pubblicitarie dove appare sempre più bella e sensuale.