“Un Posto al Sole”, la protagonista vuota il sacco sui social: “Sto male e…”

Stiamo vivendo un periodo per il nostro pianeta davvero molto complicato: Ilenia Lazzarin, protagonista di Un Posto al Sole, si è lasciata andare ad un lungo sfogo

Ilenia Lazzarin, protagonista di Un Posto al Sole, è stata lontana dalla soap opera per un lungo periodo di tempo. Dopo il suo matrimonio e la maternità che l’ha tenuta impegnata per molto, ha preferito godersi suo figlio e vederlo crescere, prima di ritornare in pianta stabile a Palazzo Palladini che l’ha ospitata per tantissimi anni.

Erano in tanti a chiedersi quando sarebbe ritornata, e proprio poche settimane fa, Ilenia è tornata a recitare sul set della soap opera napoletana. Qui ha ritrovato tutti i suoi amici, i suoi colleghi e la gioia del sentirsi a casa. Non è facile, però, ignorare il difficile periodo che stiamo vivendo in questo periodo: la guerra in Ucraina ci sta destabilizzando tutti.

Ilenia Lazzarin, la protagonista di Un Posto al Sole si lascia andare ad uno sfogo

“Oggi mi sento così affranta. Come la maggior parte dí voi. Assistere inermi a violenze, abusi, soprusi, torture, morti e dolore dolore dolore, dí una guerra senza poter fare nulla per abbracciare quei bambini senza genitori, coccolarli, nutrirli… regalare loro un po’ dí quella spensieratezza dí cui tutti i bambini hanno assolutamente bisogno!” ha esordito così Ilenia sul suo profilo di Instagram, pubblicando un suo scatto in cui sembra piuttosto provata da quello che sta succedendo nel mondo in questo momento.



“Mi sento male, senza poter consolare quelle madri straziate dalle separazioni precoci dai loro bimbi, mariti, genitori. La morte dí fronte a tanto dolore sembra quasi un sollievo.

Mi sembra quasi ingiusto oggi vivere serenamente sapendo che mezzo mondo vive costantemente immerso nel dolore, e mi sembra sempre che tutto quello che faccio e che facciamo sia una goccia nell’oceano”.

“È sempre troppo poco. Oggi mi sento proprio male. E mi sento così inutile” ha concluso così Ilenia, dando voce a quello che è un po’ il pensiero di tutti.