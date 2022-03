Wanda Nara, il primo piano più esplosivo: “Basta, ci fai venire il mal di testa” – FOTO

Wanda Nara ancora una volta offre una visione ravvicinata delle sue curve da favola, lady Icardi colpisce sempre al cuore i fan

Non c’è che dire, Wanda Nara abitua veramente bene i suoi fan su Instagram, e gli ammiratori di lunga data lo sanno molto bene. Gli scatti di lady Icardi rappresentano sempre un vero e proprio trionfo di sensualità.

La showgirl e imprenditrice argentina resta viva nei pensieri dei followers anche in Italia. Impossibile dimenticare il suo fascino verace e avvolgente, da ritrovare ogni volta in ogni nuovo post o storia sul web. Che si sia del resto di fronte a una vera e propria icona seducente lo provano le sue cifre da sballo sui social, quasi undici milioni e mezzo di followers su Instagram parlano da soli.

Le curve ammalianti di Wanda non stancano mai e lei trova sempre nuovi modi per accendere i riflettori su di sé. Regalando, con il suo tocco magico, scordi destinati a diventare leggenda.

Wanda Nara, addosso solo il top: scollatura incontenibile in una polaroid che è già leggenda

Una ennesima conferma la troviamo in uno degli ultimi scatti postati sul suo profilo, con un particolarissimo effetto polaroid. Anche con una immagine dall’apparenza ‘stropicciata’ e dalla luce non ottimale, è impossibile non essere colpiti e affondati dal suo sguardo magnetico e soprattutto da un primo piano esplosivo.

Con indosso un semplice top elastico, Wanda strappa applausi e raccoglie like e dichiarazioni d’amore in ogni dove. La sua scollatura incontenibile non finisce mai di lasciare a bocca aperta e accende sempre la fantasia.

Sono in molti tra gli ammiratori a chiedere letteralmente pietà tra i commenti. Il fare seducente e malizioso di Wanda non lascia scampo, le sue forme sono praticamente ipnotiche e non possono lasciare indifferenti, continuando a popolare i sogni di tutti.