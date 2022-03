Era il ritorno di fiamma più atteso quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ma come avrà reagito il loro Santiago alla vista dei due genitori di nuovo insieme? Scopriamolo subito

Il riavvicinamento tra i due è ormai evidente agli occhi di tutti. Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano insieme ancora una volta, per la gioia di tutti coloro che non aspettavano altro che questo momento.

Anche se i due non hanno mai ammesso ufficialmente il ritorno di fiamma, vengono continuamente paparazzati in situazioni di intimità intenti a scambiarsi effusioni. Il sogno di tutti i loro fan pare essersi quindi realizzato.

Belen e Stefano di nuovo insieme. La reazione di Santiago

La coppia formata dalla bella showgirl argentina e dall’ex ballerino, è stata una delle più discusse e chiacchierate, ma anche più amate, del mondo dello spettacolo. Dopo la rottura del 2015, tutti avevano sperato di poterli rivedere insieme e la cosa si era realizzata nel 2019, quando i due avevano ricominciato la loro storia d’amore. Ma poi ecco arrivare, nel 2019, quella che sembra essere la rottura definitiva. Dopo la fine del rapporto i due voltano completamente pagina e Belen inizia la sua relazioni con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la piccola Luna Marì. Dopo poco più di un anno però, i due si dicono addio.

Dopo l’addio a Spinalbese, Belen Rodriguez ha sempre affermato di voler stare da sola, prendendosi del tempo per pensare solo a sé stessa e ai suoi figli. Di recente però ha iniziato a vedere sempre più spesso il suo ex marito e i due hanno affermato di essersi riavvicinati, non ammettendo però il ritorno di fiamma. Ma come avrà reagito il piccolo Santiago a questo riavvicinarsi dei suoi genitori? Il bambino è ovviamente felicissimo di riavere la sua mamma ed il suo papà di nuovo insieme, come dimostrano le numerose foto che lo ritraggono felice insieme ai genitori.