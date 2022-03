Francesca Fioretti, la foto con la figlia avuta da Davide Astori è straziante: parole che lasciano senza fiato i fan della modella

Nella giornata del 4 marzo ricorreva il quarto anniversario della scomparsa di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina, che venne trovato morto a Udine nella sua stanza d’albergo, si stava preparando per la 27esima giornata di campionato che vedeva i Viola scontrarsi con l’Udinese.

A causa di una cardiomiopatia aritmogena silente non diagnosticata, Astori perse la vita all’età di soli 31 anni, lasciando la compagna Francesca Fioretti e la figlioletta Vittoria, che all’epoca aveva a malapena due anni.

A distanza di tempo, la Fioretti continua a ricordare il compagno deceduto mediante dolcissimi scatti e post pubblicati tramite Instagram. Proprio nella didascalia riportata accanto ad una vecchia immagine, la modella volle dedicare delle parole a dir poco commoventi all’ex campione della Fiorentina: il messaggio è straziante.

“Mi distrugge dentro”, Francesca Fioretti, la FOTO con la figlia avuta da Davide Astori è straziante

Per Francesca Fioretti, superare la perdita del compagno Davide Astori è stata ed è tuttora un’impresa difficilissima. Nonostante l’attrice abbia ripreso a lavorare a teatro, l’assenza del calciatore pesa come un macigno nella sua vita, così come in quella della piccola Vittoria, la figlia che la coppia ebbe nel febbraio 2016.

Francesca, non di rado, pubblica degli scatti dolcissimi che la ritraggono accanto alla bambina, che un mese fa ha festeggiato il suo sesto compleanno. Nello scatto che vi abbiamo proposto, risalente a tre anni fa, l’immagine è accompagnata da una didascalia che, all’epoca, colpì particolarmente i cuori dei fan.

La modella, rivolgendosi a Vittoria, scrisse queste parole: “e poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre“. Un messaggio in cui la Fioretti aveva voluto parlare al plurale, rievocando la memoria del compianto Davide Astori, all’epoca già scomparso da oltre un anno.

Il post non poté non scatenare la commozione degli utenti. In molti, infatti, avevano commentato l’immagine nell’intento di far arrivare alla Fioretti il maggior sostegno possibile: “Questa foto mi distrugge dentro“, “Lui è sempre con voi“.