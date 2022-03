L’ex velina ha postato uno scatto che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi followers. Una bellezza da veri intenditori!

Shaila Gatta è una delle veline più amate degli ultimi anni. La splendida ballerina di Aversa ha ammaliato tutto il pubblico a suon di stacchetti dal bancone di ”Striscia la Notizia”, accanto alla sua collega e amica Mikaela Neaze Silva.

Nasce ad Aversa nel 1996, il suo nome è stato ispirato a Shaila Risolo, ragazza di ”Non è la Rai”, scelto da sua sorella maggiore Jessica.

Successivamente si trasferisce a Napoli, più precisamente a Secondigliano, frequenta il liceo linguistico e fin da piccola coltiva la sua passione per la danza. A 16 anni si trasferisce a Roma dove approfondisce vari stili di ballo e nel frattempo lavora in un call center.

Nel 2015 partecipa ad ”Amici di Maria De Filippi” dove arriva al serale nella squadra bianca insieme a Briga, dall’altra parte, nella squadra blu, c’erano i ”The Kolors” che poi vinsero quell’edizione.

Successivamente entrò nel corpo di ballo di programmi quali ”Ciao Darwin” con Paolo Bonolis, “Sanremo“, “Tale e quale show” fino ad approdare nel 2017 al tg satirico più popolare di Canale 5 dove rimase fino al 2021 dopo quattro stagioni e dopo essere diventata insieme a Mikaela la velina che vanta il maggior numero di partecipazioni per la bellezza di 903 puntate.

Shaila Gatta solo con gli slip: visione da infarto

In questo ultimo post condiviso Shaila Gatta si mostra seduta sul pavimento, con indosso solamente un t shirt nera annodata in vita che lascia scoperto il suo ventre piatto e un paio di slip di Calvin Klein. Le cosce nude mettono in risalto i suoi muscoli e il suo fisico scultoreo.

I fans sono in delirio per lo scatto che l’ex velina ha deciso di regalare loro. Una bellezza mozzafiato ritratto in una foto che pochi soggetti possono permettersi di pubblicare.