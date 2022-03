Laura Chiatti baciata dal sole regala un primo piano della sua bellezza naturale ai fan. L’attrice senza filtri: una visione mozzafiato

Sorprendente il successo riscontrato da “Più forti del destino“, la nuova fiction di Canale 5, dalla regia di Alexis Sweet che dirige un cast stellare. Brillantissima la partecipazione di Laura Chiatti, affiancata da Giulia Bevilacqua, Thomas Trabacchi, Loretta Goggi, Dharma Mangia Woods, che recitano nelle quattro puntate della prima stagione, in onda dal 9 marzo.

Una storia emozionante e ricca di colpi di scena, ambientata nel 1897 in Sicilia, più precisamente a Palermo. L’evento di apertura dell’intera trama è un incendio divampato nel corso della Mostra dell’Esposizione Nazionale sulle nuove tecnologie, dal quale si sviluppa la storia delle protagoniste.

Prevista per domani 16 marzo la terza puntata, che i telespettatori aspettano con interesse. Nel frattempo Laura Chiatti regala su Instagram un primo piano della sua favolosa bellezza: così i fan combattono l’attesa, ammirando la loro emozionante “Rosalia” sul social.

Laura Chiatti, la bellezza è naturale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Dopo alcune esperienze minori, il vero debutto al cinema di Laura Chiatti si realizza nel 2004, in “Mai + come prima“, a cui seguiranno diverse altre pellicole, alcune di clamoroso successo. Una carriera che dura da 20 anni, vantando titoli dal calibro di “L’amico di famiglia“, “Ho voglia di te“, “Il peggior Natale della mia vita“, “Io che amo solo te” e molti altri. I lineamenti delicati, gli occhi azzurri e quel fascino così magnetico, fanno di lei un vero e proprio modello di bellezza che continua a coinvolgere ed affascinare il pubblico.

Molto presente sui social, dove vanta il seguito di oltre 1 milione di followers, si mostra ai fan spesso sotto una luce molto naturale, senza abusare di filtri o make up. Una lezione importante sulla bellezza, che non solo condivide attraverso scatti spontanei, ma anche grazie al suo dissenso in merito al tema del body shaming sui social.

Ma l’ultima immagine pubblicata su Instagram dall’attrice può causare una sola reazione comune: la completa ammirazione di un primo piano dell’attrice semplicemente mozzafiato. Baciata dal sole, offre i suoi lineamenti aqua e sapone all’obiettivo, che raggiungono la perfezione naturale. I fan non possono fare a meno di ammirarne la visione: “Sei meravigliosa”, “Bellissima”, “Stupenda”.