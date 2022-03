Laura Torrisi ha lasciato tutti a bocca aperta dopo aver fatto una dichiarazione sul suo ex marito: lo ha detto veramente?

Laura Torrisi è una delle attrici più amate dal pubblico italiano che con il suo talento e bellezza ha conquistato milioni di follower che la seguono sui social.

Si è fatta conoscere all’interno del reality “Grande fratello” nel 2006, anche se aveva già partecipato a “Miss Italia” nel 1998. Nel 2007 si è fidanzata con l’attore Leonardo Pieraccioni ed insieme hanno anche una figlia di nome Martina. I due si sono lasciati nel 2014.

Laura Torrisi, cosa ha rivelato sul suo ex: da non crederci – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Da qualche tempo non si è più fatta vedere in televisione o sul grande schermo, Laura Torrisi ha deciso di dedicarsi a se stessa e alla sua famiglia, in particolare alla figlia. Così le due vivono molti momenti insieme, tra passeggiate e attività, alti e bassi.

Non sappiamo quali sono i rapporti tra lei e l’ex marito, nessuno ne ha mai parlato e la coppia ha cercato di mantenere un certo riserbo sul caso, soprattutto per rispetto della piccola Martina.

Sui social, però, è spuntata una dichiarazione da parte dell’attrice ha lasciato tutti a bocca aperta. In una foto dove la Torrisi si mostra insieme alla figlia e al cane, qualcuno ha affermato: “E’ tuo/vostro il chiwawa nero bellissimo!! Lo avevo visto a Leonardo”.

Dopo aver letto quel commento, la Torrisi ha immediatamente risposto: “E’ mio, è lui il ladro”. Il tutto è stato condito da una risata per sdrammatizzare la rivelazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Sembri una ventenne”, Caterina Balivo si sdoppia allo specchio: dove guardare? Gambe da urlo che ipnotizzano – FOTO

Si leggono poi altri messaggi dei fan come: “Siete bellissime” e poi ancora “Tua figlia assomiglia moltissima a Pieraccioni, stesso sguardo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Si torna sempre dove si è stati bene…”, Belen Rodriguez domenica da incorniciare a casa di LUI! – Le FOTO dicono tutto

Il pubblico vorrebbe rivederla alle prese di qualche programma o film, ma per il momento dovrà attendere visto che non ci sono notizie al riguardo. Avrà altri progetti in mente? Non ci resta che seguirla per scoprire ulteriori dettagli.