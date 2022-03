Maria De Filippi e l’annuncio tremendo: “è entrata per andarsene”. Guai per la dama

Maria De Filippi spiazza il pubblico di “Uomini e Donne” con un annuncio che nessuno si aspettava di sentire: “è entrata per andarsene”

Torna ad essere Ida Platano la protagonista indiscussa di “Uomini e Donne”. Durante la puntata odierna, la dama bresciana non ha perso l’occasione per lamentarsi del suo corteggiatore Alessandro, con il quale non riuscirebbe a trovare un punto di incontro. Quest’oggi, nella faida in corso tra i due, si è inserito persino Armando Incarnato.

Il cavaliere, amico intimo di Ida, ha accusato Alessandro di essere stato poco galante nei confronti della donna, essendo arrivato a spifferare dettagli inappropriati circa la loro intimità. Il partenopeo, offeso dal fatto che la Platano avesse creduto ad Armando e non a lui, ha improvvisamente deciso di abbandonare lo studio.

Al suo rientro, tuttavia, le parole che Maria De Filippi gli ha riservato lo hanno lasciato di stucco. La conduttrice, pur mostrandosi dalla parte di Alessandro, lo ha messo al corrente di una situazione tutt’altro che piacevole per il diretto interessato. I dettagli vi lasceranno senza parole.

Maria De Filippi, annuncio tremendo su Ida Platano: “è entrata per andarsene”

Alessandro, dopo aver abbandonato lo studio in un impeto di rabbia, ha deciso di rientrare per chiarire nuovamente la situazione con Ida Platano. Offeso per il fatto di non essere stato creduto dalla donna, il partenopeo non ha mancato di farglielo notare con toni concitati: “sono io che dovrei sentirmi offeso, non lei. Ha dato retta ad Armando e non a me!“.

Ad intervenire sulla questione ci hanno pensato gli stessi opinionisti, che per una volta non hanno dato ragione alla bresciana. Sia Gianni che Tina, infatti, si sono duramente scagliati contro Ida, accusandola di voler plagiare Alessandro. “Non puoi prendere un uomo e cambiarlo” – l’ha rimbeccata Sperti – “Evidentemente non è quello giusto per te“.

Maria De Filippi, per tentare di riportare l’ordine in studio, ha provato a mettersi nei panni delle parti in causa. In primo luogo, la conduttrice ha chiarito di non aver visto malizia nelle parole di Alessandro. “Non voleva rivelare la vostra intimità, semplicemente lui dà un peso diverso alle cose che dice“, ha spiegato Maria, rivolgendosi a Ida.

Successivamente, però, la padrona di casa ha anche cercato di illustrare quelli che sono i dubbi della Platano. Secondo la conduttrice, la dama è alla ricerca di un uomo più maturo e che le dia maggiori sicurezze rispetto al partenopeo. Addirittura, la De Filippi ha aspettato che Alessandro rientrasse per rivelargli una notizia a dir poco sconvolgente.

“Lei oggi voleva entrare in puntata, chiudere la frequentazione e andarsene a casa“: queste le parole della conduttrice, che il cavaliere proprio non si aspettava. Maria, notando la faccia contrariata dei presenti, si è affrettata ad aggiungere: “è evidente che non lo faccia perché a lei Alessandro piace tanto“.

Grazie all’intercessione della De Filippi, Ida ha accettato di trascorrere un weekend in Sicilia assieme ad Alessandro. Eppure, stando a quelli che sono i presupposti, non è da escludere l’eventualità che la coppia, nel corso della prossima registrazione, decida di troncare definitivamente questo rapporto, sempre più altalenante e burrascoso.