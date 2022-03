Un ragazzo di soli 16 anni è morto in ospedale in seguito ad un incidente mentre in sella alla moto del padre, verificatosi sabato a Lazzate (Monza e Brianza).

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 16 anni che si trovava ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in seguito ad un incidente in moto, verificatosi sabato pomeriggio nel campo base in disuso dell’Autostrada Pedemontana a Lazzate (Monza e Brianza).

L’adolescente era in sella alla moto enduro del padre, ma improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, schiantatosi contro un barriera di cemento. Prima dell’impatto, si è lanciato dalla due ruote in corsa, ma finendo al suolo è rimasto gravemente ferito. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato il giovane presso il nosocomio milanese, dove è deceduto ieri mattina.

Monza, incidente con la moto da enduro del padre: morto un ragazzo di soli 16 anni

Lutto a Cermenate (Como) per la scomparsa di Leonardo Gessaga, ragazzo di soli 16 anni deceduto ieri mattina, lunedì 14 marzo, all’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato da sabato pomeriggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Agghiacciante scoperta in un parco pubblico: uomo trovato morto

Il giovane, secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione di Fanpage, sabato aveva raggiunto l’ex campo base di un cantiere dell’Autostrada Pedemontana nel territorio di Lazzate (Monza e Brianza). Durante un giro in sella alla moto del padre, una enduro 250, Leonardo ha perso il controllo della due ruote che ha terminato la propria corsa contro una barriera in cemento. Per mettersi in salvo, l’adolescente, prima dell’impatto, si è lanciato dalla sella, ma finendo a terra è rimasto gravemente ferito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Investito dal nonno durante una manovra di retromarcia: morto bambino di 2 anni

Presso il campo si sono precipitati gli operatori sanitari del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto, poi lo hanno trasportato in eliambulanza al Niguarda. Qui a nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvargli la vita: ieri mattina, il cuore del 16enne ha smesso di battere per via delle gravissime lesioni riportate.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri di Seveso che stanno cercando di ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Diffusasi la notizia della morte di Leonardo, innumerevoli sono stati i messaggi di cordoglio apparsi sui social network da parte di amici e conoscenti della vittima.