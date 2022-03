Sabato pomeriggio a Roma, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre giocava a basket con alcuni amici in un parchetto pubblico.

Si è sentito male ed è crollato al suolo mentre giocava a basket insieme ad alcuni amici. È morto così un ragazzo di soli 17 anni nel tardo pomeriggio di sabato a Roma.

Presso il parchetto pubblico sono arrivati tempestivamente i soccorsi, allarmati dai presenti. I sanitari hanno provato disperatamente a rianimare il 17enne, ma ogni sforzo è risultato vano. Alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.

Roma, malore improvviso durante una partitella di basket: Moses muore a soli 16 anni

Una tragedia quella consumatasi a Roma nel pomeriggio di sabato 12 marzo. Un ragazzo è deceduto mentre giocava a pallacanestro con alcuni amici ed il fratello più grande nel parchetto pubblico di largo Passamonti, nel quartiere di San Lorenzo.

A perdere la vita Moses Kamara, 17enne che viveva con la famiglia, originaria della Sierra Leone, a Cisterna di Latina. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Messaggero, Moses è stato colto da un malore mentre giocava a basket e si è accasciato improvvisamente al suolo. I presenti, che hanno assistito alla drammatica scena, hanno subito dato l’allarme chiamando il numero unico per le emergenze.

Sul posto è arrivata, in pochi minuti, un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare. A stroncarlo sarebbe stato un improvviso malore, ma a fare chiarezza sarà l’autopsia che, scrive Il Messaggero, l’autorità giudiziaria ha disposto sulla salma.

Oltre ai soccorsi, presso il parchetto sono arrivati gli agenti di Polizia del commissariato San Lorenzo per gli accertamenti del caso.

La tragica notizia della morte di Moses, cestista della Fortitudo Cisterna, ha sconvolto l’intera comunità locale.