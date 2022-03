“Un Posto al Sole”, si forma una nuova coppia? Il colpo di scena

Arriva la primavera in Un Posto al Sole: per molti protagonisti della soap opera napoletana è ricominciato il tempo dell’amore

C’è tanta voglia di innamorarsi in questo periodo ad Un Posto al Sole. Nonostante San Valentino sia passato da un po’, i protagonisti di Palazzo Palladini stanno vivendo pienamente l’arrivo di questa primavera. Silvia è sempre più felice insieme al suo Giancarlo, mentre Rossella sta cercando di trovare un equilibrio insieme al suo dottor Crovi.

Rossella, però, non sta vivendo un momento molto facile con il dottor Crovi. Il loro era nato come un amore da serie tv: si erano conosciuti in un locale e il giorno dopo avevano scoperto di dover lavorare insieme. Dopo numerose tensioni iniziali, si sono innamorati l’uno dell’altro e hanno deciso di provare ad avere una relazione. Quando lei ha scoperto che lui era sposato, però, le cose si sono decisamente complicate.

Un Posto al Sole: nasce una nuova coppia ad Un Posto al Sole?

Insomma, Rossella sta facendo piuttosto fatica a controllare la propria gelosia, e proprio di recente per non apparire meno donna di Virginia, ha cominciato ad entrare in competizione. Nelle ultime puntate, ha rivelato al suo fidanzato di essere brava a giocare a biliardo proprio come la sua ex moglie. Questo però non è vero e, proprio per questo motivo, ha chiesto a Nunzio di darle delle lezioni per non sfigurare davanti a Virginia.

In questo modo, Rossella e Nunzio si ritroveranno ad avvicinarsi di più perché passeranno molto tempo insieme. Entrambi sono in un momento difficile con i loro rispettivi partner, infatti Nunzio è sempre più in crisi con Chiara che ha cominciato ad assumere droghe a causa della pressione che sta subendo a lavoro. E, Nunzio, la sente sempre più distante.