Non sai cosa guardare in tv? 5 film di Netflix che non puoi assolutamente perderti. Cinefili, sull’attenti!

Accendere Netflix e decidere che film guardare può impegnare moltissimo tempo a volte se non si hanno le idee chiare. Ci pensiamo noi però a consigliarvi.

Sono sempre di più le persone che negli ultimi due anni hanno sottoscritto l’abbonamento con Netflix, complice l’isolamento forzato e la chiusura dei locali che hanno costretto a restare segregati in casa per lunghe giornate.

Anche oggi che la situazione sembra molto migliorata però, la consolazione di rincasare e mettersi sul divano è una buona prospettiva per molti. Se siete indecisi sui film da guardare sul canale, vi diamo qualche indicazione preziosa relativamente le uscite più viste delle ultime settimane che non dovreste perdervi per nessuna ragione. Pronti sul divano con il telecomando in mano?

Netflix mania, cosa guardare in tv stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Fazio (@antonio.fazio94)

The coldest game – A Mente Fredda

Un professore americano viene coinvolto all’interno di una crisi diplomatica tra Urss e Usa e diventa la pedina all’interno di una partita di scacchi che sarà il pretesto di attacco o meno tra i due Paesi in guerra. Si tratta di un film polacco del 2019 che ripercorre quel che veramente è accaduto in piena Guerra Fredda, ma che visto con gli occhi di occhi sembra un déjà vu di attualità drammatica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vi sentite intrappolati in un rapporto che non funziona più? Guardate “Fedeltà” su Netflix

Ukraine’s Fight for freedom

Un film documentario decisamente drammatico, forse poco adatto ai deboli di cuore. Racconta in chiave cruente e senza giri di parole i 93 giorni di proteste in Ucraina che hanno portato il Paese sull’orlo della guerra civile del 2013-2014.

Il ragazzo che catturò il vento

Film biografico che racconta il genio del piccolo William Kamkwamb, studente del Malawi appassionato da sempre di elettronica che cerca di portare migliorie e sostentamento nel suo villaggio attraverso l’educazione dei suoi cittadini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Il Filo Invisibile è su Netflix: il film che racconta la vita di una famiglia composta da due papà

Top Gun 2

Si tratta del sequel della famosissima pellicola del 1986, “Top Gun” in cui è presente un non più giovane Maverick, interpretato da Tom Cruise, qui istruttore di volo militare che diventa un secondo padre per il figlio del suo compianto collega Goose.

Bastardi senza gloria

Un Brad Pitt in veste criminale alla guida di una squadra di soldati americani atterrati sul suolo francese durante la II Guerra Mondiale per eliminare senza riserve ogni tedesco che incontravano. Nella pellicola di Tarantino si mischia ironia ad aggressività, violenza disumana e uso di armi non propriamente convenzionali.