Alessandro Cattelan è stato per molte edizioni il conduttore ufficiale di XFACTOR e il pubblico ha sempre amato il suo modo di tenere il palco.

Dopo il mancato successo del programma andato in onda su Rai 1 “Da Grande”, Cattelan tornerà a maggio in tv per un evento molto importante nella sua carriera: la conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 al fianco di Laura Pausini e Mika.

Prima di quel momento però, un altro appuntamento vedrà Alessandro Cattelan come protagonista, stiamo parlando di un progetto su Netflix dal titolo: “Una semplice domanda”. Uno show che da alcune voci di corridoio pare non sia stato molto apprezzato in fase di post produzione da Netflix, motivo per il quale gli episodi sono stati diminuiti, il pubblico ne vedrà solo sei dal 18 Marzo. Ad ogni modo, non si può proprio dire che Alessandro sia un ragazzo poco ambizioso, in tutti questi anni lo abbiamo sempre visto pronto a qualsiasi tipo di proposta lavorativa, sfoggiando in ogni occasione, un gran sorriso e tanta buona volontà.

Alessandro Cattelan fa un annuncio che emoziona tutti i fan

“Ho capito che spesso bisogna ripartire da zero, rimescolando tutto per cercare nuovi stimoli“, così ha scritto Cattelan sul suo profilo Instagram per annunciare a tutti che sarà un nuovo concorrente di XFACTOR ungherese. Ha poi proseguito raccontando ai follower che ha scelto di non dire del suo legame con il programma in Italia, proprio perché ha bisogno di mettersi alla prova, partendo da zero e senza nessun aiuto anche solo proveniente dalla “popolarità” legata in ogni caso al programma italiano.

Alessandro nella didascalia dove ha annunciato la nuova partecipazione ai suoi seguaci, ha aggiunto che per la scelta dei look ha ben pensato di telefonare ad Elio Belisari. Attraverso il suo nuovo inedito, con il quale parteciperà alla gara, Cattelan è pronto per questa nuova avventura, con la speranza che possa essere per lui un’efficace ricerca di nuovi stimoli che arricchiranno di sicuro la sua carriera.

