Un ultimo messaggio rilasciato ai “bellissimi” Amadeus e Giovanna turba gran parte del pubblico in rete. Cosa sta succedendo?

Gli attuali protagonisti del sabato di “Affari Tuoi – Formato Famiglia” sulla Rai, con uno share in costante ascesa visti, ad esempio, gli ottimi risultati di audience ottenuti lo scorso 13 marzo, sono intervenuti soltanto tre ore fa a proposito di una struggente quanto delicata questione.

La coppia, formata dal sempre entusiasta sul palco dell’Ariston conduttore romagnolo, Amadeus, e dalla sua ventennale compagna di vita nonché, ora come ai suoi esordi, spalla televisiva, ha deciso di sorvolare a nozze nel 2012. E ha desiderato trasmettere invece, nella giornata di oggi 16 marzo, tutta la sua solidarietà per un problema che sta scuotendo le coscienze di gran parte della popolazione mondiale.

Amadeus e Giovanna, il messaggio postato sui social è devastante: “abbiamo perso la serenità”

Ad aiutare Amadeus in questa missione di pace, sarà anche stavolta, la ballerina di quell’antico e indimenticabile momento di “Scossa”, Giovanna Civitillo. Che questo “sia un buongiorno di speranza…“, sarà l’appello promosso da Amadeus al fianco della soubrette. Gli esponenti del romantico duo scrivono queste parole in didascalia per una sola ragione. Quella che mirerà ad accompagnare quest’ultima loro pubblicazione su Instagram.

Il pensiero della coppia arriva subito al pubblico, risultando totalizzante soprattutto per i loro fan. Il loro desiderio verrà, nel frattempo, sintetizzato da un ulteriore elemento. Nell’istantanea Giovanna e Amadeus rappresentano infatti, anche fisicamente, i simboli di un desiderio di condivisa spensieratezza. Quella che però, in molti, dichiareranno al contempo di aver ormai perduto.

“Abbiamo perso la serenità“, è questa infatti una delle prime risposte che si paleserà sotto gli occhi della celebre coppia, tentando forse inconsapevolmente di sminuire il loro tentativo strettamente volto ad alimentare la speranza negli animi dei loro spettatori. Una speranza che coincida, ovviamente, con la fine della guerra su suolo ucraino. Il duo indosserà per tal ragione, durante il dietro le quinte sul piccolo schermo, i colori, dal giallo grano al blu del cielo, della bandiera dell’Ucraina.

Infine, per concludere la loro parentesi, e iniziando a vedere dei primi riscontri in rete, Giovanna e Amadeus vorranno anche far riferimento ad un breve estratto di un capolavoro della musica internazionale. Ovvero: l’intramontabile brano, composto da John Lennon nel 1971, di “Imagine“.