La fantastica ex fidanzata del noto Francesco Chiofalo, soprannominato “Lenticchio”, ha postato di nuovo: che meraviglia!

Antonella ha dato il meglio di sé nel suo ultimo IG post semplicemente divino: resisterle è impossibile!

Nelle immagini la Fiordelisi indossa un vestitino beige a forma di camicia, portato con i primi due bottoni aperti: troppi gli utenti che hanno provato a sbriciare…

Nel primo scatto del post, la splendida influencer italiana posa seduta con le gambe accavallate, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera e la bocca socchiusa: un’espressione che assume nella maggior parte delle foto.

Nella seconda ed ultima immagine del post, invece, la favolosa ventiquattrenne viene immortalata in piedi, con delle buste della spesa in mano, il sorriso sulle labbra ed uno sguardo profondo e penetrante: la sua bellezza non teme rivali!

Vediamo insieme il post che ormai è finito sulla bocca di tutti: sul web non si parla d’altro!

Antonella Fiordelisi, mai vista tanta bellezza in una sola FOTO: guardarla è un piacere immenso per gli occhi!

