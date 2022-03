Incubo capelli bianchi: i rimedi della nonna oltre alla tinta

Il problema dei capelli bianchi: ecco i rimedi della nonna che, oltre alla tinta, sono efficaci a fronteggiarne la comparsa ed indubbiamente meno nocivi.

Con il progressivo passare degli anni si assiste alla comparsa dei primi capelli bianchi e, con loro, anche al nervosismo che la loro comparsa procura a coloro che si guardano allo specchio. Indubbiamente è un fattore naturale, ma non si è mai pronti ad accettare un cambiamento repentino e, come si sa, l’occhio vuole la sua parte. Allora che fare? bisogna correre ai ripari con i consigli della nonna ed evitare di ricorrere esclusivamente alla tinta. Questo perché ci sono rimedi migliori e meno nocivi.

L’incubo dei capelli bianchi ed i consigli della nonna

Indubbiamente si è abituati a vedere, come unica soluzione al problema, la tinta dal parrucchiere o quella fai da te, con i prodotti disponibili in commercio. Eppure ci sono tanti rimedi alquanto efficaci che, vuoi per pigrizia o per disinformazione, siamo abituati ad omettere. Si tratta infatti di prodotti naturali e per nulla nocivi che aiutano nella lotta alle “canizie”, ovvero il fenomeno dei capelli bianchi.

Nella lista dei rimedi della nonna troviamo l’henné, ovvero la famosa polvere naturale ottenuta dall’essiccazione di una pianta nord africana, di cui esistono diverse tonalità che permettono una completa copertura dei capelli bianchi e che oscillano dal rosso al castano. Acquistabile sia in erboristeria che in farmacia o nei negozi per parrucchieri e che garantisce un buon risultato. Eppure ci sono altri rimedi meno conosciuti.

Infatti abbiam come validi alleati anche il tè ed alcune erbe aromatiche, quali il rosmarino e la salvia. Difatti il tè riesce a mascherare i capelli bianchi poiché è ricco di pigmenti e di antiossidanti ed il rosmarino e la salvia risultano efficaci come infusi pre-shampoo utili a ravvivare il colore della chioma e a scurire i primi “fili” bianchi. Inoltre possiamo scurire i capelli anche con il cacao, mescolando 3 cucchiai di miele con 3 cucchiai di quest’ultimo, fino a creare una crema densa che va lasciato agire sui capelli asciutti per circa un’ora. Oppure si può utilizzare il caffè. In che modo? semplicemente facendo una macchinetta di caffè, facendolo raffreddare per poi versare un po’ sui capelli prima di lavarli.