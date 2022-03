Capelli grassi: combatterli non è mai stato cosi facile

Il dramma dei capelli grassi è uno dei problemi che porta tante persone a correre ai ripari dal proprio parrucchiere. Eppure delle soluzioni fai da te ci sono.

I capelli sono da sempre motivo di orgoglio da parte delle donne. Attraverso acconciature particolari quali trecce, chignon e boccoli queste ultime sentono di essere imbattibili e di poter divorare il mondo. Eppure, spesso e volentieri, questi ultimi possono sfibrarsi, perdere forza o diventare grassi.

Ebbene quest’ultimo caso è più frequente di quanto si possa immaginare e spinge molte ragazze a correre ai ripari dal proprio parrucchiere. Eppure ci sono dei metodi naturali fai da te molto efficaci.

Capelli grassi: metodi naturali efficaci

Generalmente i capelli grassi sono causati da un’eccessiva produzione di sebo che li rende inevitabilmente sporchi, piatti, pesanti e senza volume. Gli esperti del beauty consigliano di utilizzare prodotti specifici per contrastare questo fenomeno e di abbinare una routine di scrub purificanti e maschere sebo-normalizzanti, al fine di ottenere il risultato sperato e contrastare il problema in modo totalmente naturale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> I tuoi capelli sono un disastro? Curali in modo naturale

Non a caso ci sono dei prodotti naturali, acquistabili ovunque e che fanno parte della nostra quotidianità, che possono diventare dei validi alleati per liberarci dall’incubo dei capelli grassi. Tra questi ne spiccano diversi che, abbinati tra di loro, garantiscono un risultato fantastico. Ad esempio lo zenzero ed il limone che stimolano la crescita del capello e purificano il cuoio capelluto o il binomio bicarbonato-limone, efficace nell’assorbimento del siero in eccesso. Eppure ci sono anche altri prodotti efficaci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Tutti i segreti per una pettinatura facile e veloce – VIDEO

Tra gli altri prodotti naturali che si possono adoperare per la creazione di queste maschere contro i capelli grassi abbiamo anche l’argilla ed il tea tree oil. La prima (l’argilla) risulta efficace in quanto trattiene il sebo in eccesso e svolge un’azione purificante sul cuoio capelluto, invece il tea tree oil è l’ideale per chi ha la cute grassa ed i capelli secchi poiché, oltre a contrastare l’eccesso di sebo, va a nutrire le lunghezze inaridite.