Anna Tatangelo sorprende i fan con un post mozzafiato, avete mai visto così tanta bellezza in solo due foto? Che spettacolo

Era poco più che un’adolescente quando per la prima volta salì sul palco dell’Ariston nella categoria big con la canzone Volere Volare. Da quel momento Anna Tatangelo iniziò a conquistare il pubblico con il suo talento e la sua bellezza.

A distanza di anni molte cose sono cambiate, oggi è una donna matura e mamma meravigliosa che con intraprendenza e determinazione sta percorrendo una carriera strepitosa, ottenendo ottimi risultati.

Anna Tatangelo, la curva più bella è fuori: quanta sensualità – FOTO

Seguita da quasi due milioni di follower, Anna Tatangelo è un vulcano in eruzione, sempre pronta a mettersi in gioco e a condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. La musica resta la sua più grande passione, ma con il passare degli anni la cantante si è aperta anche a nuovi mondi, come quello della conduzione.

Qualche mese fa, infatti, ha presentato il programma “Scene da un matrimonio” e secondo alcune indiscrezione starebbe già lavorando alla seconda edizione.

Intanto, non perde occasione di mettersi in mostra e attirare l’attenzione dei fan con degli scatti mozzafiato. L’ultimo post ne è un esempio: si tratta di un paio di foto dove la cantante appare sensuale e accattivante, mentre mette in primo piano la sua curva migliore.

E’ seduta su una poltrona ed indossa un body nero che le copre solo la parte superiore del suo corpo, il resto è senza veli. I capelli sono tirati con una coda bassa e il trucco la rende ancora più seducente.

“Puoi prendere due strade…la tua o quella che gli altri scelgono per te”, così scrive sotto al post che è già diventato virale ed ha conquistato milioni di like e commenti come: “Devastante” e poi ancora “Sei una bellezza fuori dal normale”.

Ancora una volta la Tatangelo ha fatto colpo ed il web non ha potuto fare a meno di esaltare così tanta bellezza. La Tatangelo è già a lavoro per nuovi progetti? Non ci resta che seguirla per scoprire ulteriori dettagli.