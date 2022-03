Elisabetta Gregoraci a ruota libera su Briatore: “Ritorno di fiamma? Lui mi vuole tutta per sé”

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio e tuona parole inaspettate a proposito di Flavio Briatore: così stanno realmente le cose.

La showgirl e modella di Soverato, Elisabetta Gregoraci è uscita allo scoperto e lo ha fatto in maniera tutt’altro che banale.

L’intervista rilasciata ai microfoni ha messo in evidenza tutta la schiettezza e la parte nascosta e veritiera del suo carattere. In preda agli impegni quotidiani tra il figlio Nathan e le speciali compagnie pubblicitarie cui presta servizio, l’ex conduttrice ha rotto gli indugi in amore, chiarendo una volta per tutte la situazione.

Il filo del discorso di Elisabetta è ricaduto manco a farlo apposta sull’imprenditore, Flavio Briatore, padre del loro unico vero amore condiviso. Per la coppia del secolo destinata all’eternità, qualcosa nel corso degli anni è andato storto.

Il rapporto tra i due si è raffreddato, ma da quando Eli ha fatto ritorno dalla casa più spiata d’Italia, tra le quattro mura private, a 500 metri dalla dimora del ‘solitario’ Flavio Briatore, il corso degli eventi ha assunto un’altra prospettiva

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio su Briatore: così stanno le cose

Sono passati cinque anni dall’ultimo crollo delle certezze d’amore targate “Gregoraci-Briatore”. La showgirl di Soverato non aveva preso bene la separazione da colui che l’aveva resa una principessa a tutti gli effetti.

Eppure il loro amore sembrava non aver rivali a differenza di tante coppie dello spettacolo che si stavano formando in quel periodo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso però ha lasciato qualche pezzo integro e non a caso i due si sono ritrovati, soprattutto per il bene del figlio, Nathan.

L’imprenditore sardo, racconta Elisabetta è solito presentarsi a cena a casa di lei e trasmettere la giusta vicinanza ad un figlio che merita la presenza dei suoi genitori per una crescita che prosegue a vele spiegate.

Quanto ad Elisabetta, che nel frattempo è tornata a sorridere proprio come le prime volte con Flavio ha rivelato parole inaspettate: “Lui mi vuole sempre tutta per sè”.

Il riferimento è senz’altro al piccolo Nathan, l’anello di congiunzione dei suoi genitori.

Chissà se proprio questo aspetto in futuro potrebbe dare il là ad un’altra opportunità e permettere ad entrambi di ritrovare quel feeling passionale che un tempo li distingueva dagli altri amori del vasto mondo dello spettacolo.