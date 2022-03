Elisabetta Gregoraci maliziosa su Instagram manda in estasi i fan. Quel dettaglio provocante toglie il respiro: luci ed ombre della sua sensualità

Fa girare la testa al pubblico italiano da più di 20 anni, grazie alla sua bellezza mediterranea che le ha permesso di calcare le passerelle più prestigiose: Elisabetta Gregoraci continua a sedurre.

È il 1997 quando al concorso “Miss Italia” si aggiudica il titolo di “Miss Sorriso”, che le apre le porte della moda, ma già si rileva l’intraprendenza di un talento destinato ad avere successo. Debutta come attrice nel film “Il cielo in una stanza“, dopo il quale avrà altre esperienze di rilievo, ma è nel mondo della televisione che la showgirl si distinguerà.

Prende parte al cast di “Buona Domenica” in due diverse stagioni, per poi condurre in prima serata “Celebrity Bisturi“. Conquista anche il pubblico della Rai alla conduzione di “Made in sud“, susseguendosi in numerose edizioni. Dal 2017 si conferma regina del festival estivo alla guida di “Battiti Live“, insieme ad Alan Palmieri.

Il successo della conduttrice è ben riscontrabile anche sui social, in particolar modo Instagram, dove vanta quasi 2 milioni di followers. Elegante e femminile, regala la sua favolosa immagine al popolo del web, che la contempla in ogni post.

Elisabetta Gregoraci, la sua bellezza in due versioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Vanta canoniche misure perfette, su una bellezza slanciata dai colori caldi e i lineamenti unici. Elisabetta Gregoraci rappresenta un modello estetico che continua a influenzare il pubblico. Curve mozzafiato, fisico asciutto e scolpito, un sorriso coinvolgente: queste e molte altre le caratteristiche che contraddistinguono il suo intramontabile fascino.

Non molto diversa da quando esordì come modella, la showgirl all’età di 42 anni sembra essere indifferente al passare del tempo. Lo testimonia l’ultimo scatto pubblicato su Instagram: un primo piano in due differenti versioni, entrambe mozzafiato.

I suoi capelli scuri le incorniciano il viso perfetto e ricadono sulle spalle, dove si può ammirare una profonda scollatura che lascia intravedere le curve della conduttrice. L’espressione è maliziosa, in un occhiolino che stuzzica la fantasia.

La posa con tanto di linguaccia si riproduce in bianco e nero, per un maggiore alone di mistero sulla sua avvenenza. Luci ed ombre della seduzione, che fanno girare la testa al web: “Monellissima“, “Sei pazzesca“, “Qualcosa di indescrivibile“.