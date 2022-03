Esonero Allegri, ancora una batosta per la Juventus in Champions League: l’epilogo in casa bianconera.

La stagione 2021-2022 della Juventus è indubbiamente una delle peggiori della storia recente. Dopo aver ripreso Massimiliano Allegri in panchina, i tifosi erano pronti per gustarsi nuove vittorie. I bianconeri hanno perso la Supercoppa contro l’Inter, sono lontani dal primo posto in campionato e soprattutto sono usciti ancora una volta anzitempo dalla Champions League.

Questa sera, infatti, la Juve ha perso per 3 a 0 in casa uscendo ancora una volta agli ottavi. Anche i tifosi presenti allo stadio hanno perso la pazienza e hanno sonoramente fischiato i calciatori. Dopo un’annata così disastrosa, il club farà probabilmente ripartire un nuovo ciclo la prossima estate: sono tanti i tesserati che hanno la valigia già pronta. Anche Allegri, a questo punto, non è più certo del suo futuro.

Esonero Allegri, Juve disperata: clamoroso scenario

Il club, dopo l’ennesima batosta in Champions League, non sarà di certo felice. Dopo aver fatto un importante sforzo nel mercato di gennaio, rinforzando notevolmente la rosa prendendo un centrocampista moderno come Zakaria e un bomber sognato in tutto Europa come Vlahovic, tutti si aspettavano grandi cose. E invece, ancora una volta, la Juventus lascia anzitempo la massima competizione per club. A questo punto, la panchina di Massimiliano Allegri torna diventare bollente. Dopo l’avvio shock, ma anche dopo la sconfitta interna in campionato contro l’Atalanta, si era già rotto qualcosa tra le parti.

L’allenatore toscano potrebbe non essere il designato per il nuovo ciclo della Juventus: l’esonero, seppur oneroso, rappresenterebbe una strada percorribile per avviare un nuovo progetto. Il sogno dei tifosi è indubbiamente Klopp: il tecnico del Liverpool, in diverse occasioni, ha svelato il suo amore verso il calcio italiano. I media esteri sono sicuri: l’ex guida del Borussia Dortmund lascerà i Reds al termine della stagione per andare ad allenare in un altro campionato. Secondo Fichajes.com, il tedesco non vuole tornare in Germania. Difficile un suo approdo in Spagna: solo la panchina dell’Atletico Madrid (in caso di addio di Simeone) potrebbe stuzzicarlo (le panchine di Real e Barcellona sono ben salde). Per questo motivo, la pista Juventus fa già sognare i tifosi. Agnelli pronto a fare follie: sarà un’estate molto calda a Torino.