Una “bellezza ultraterrena” è quella mostrata stamani, martedì 15 marzo, dall’attrice e conduttrice di origini milanesi, Lucilla Agosti. Il suo ultimo scatto, per un buongiorno intrinsecamente all’insegna della primavera che sta finalmente per inaugurare il suo tanto atteso benvenuto, si dimostrerà per i suoi 128mila follower, ed in una parentesi di intima realtà, come un “sogno a occhi aperti“.

Amante dei viaggi, dei borghi antichi, quanto delle inattese scoperte e delle fugaci corse in motocross, la conduttrice esordisce sul piccolo schermo nel lontano 2002. A vent’anni dalla sua prima esperienza in televisione, le avventure di Lucilla dimostrano di continuare a pieno ritmo e su fronti differenti. Dopo aver seguito recentemente da vicino l’emozione del “Grand Tour d’Italia – Sulle orme dell’eccellenza“, nel 2018, con un anno di distanza la conduttrice ha guidato i suoi telespettatori, sempre su Rete 4, nella magia della trasmissione “Borghi ritrovati – Una sfida per una nuova vita“.

“Galattica” Lucilla Agosti con il completino da favola fa scintille, a letto è una meraviglia – FOTO

Lucilla ha presentato agli utenti su Instagram un ritratto di sé dalle caratteristiche leggere ed armoniche. Il buongiorno disteso della conduttrice si annuncia attraverso una lunga didascalia in outfit primaverile. Canotta e pantaloncini in texture floreale, dalle gioiose tinte violacee e giallognole, su uno sfondo bianco.

“Lascia andare“, scrive in seguito la conduttrice. “Apri le mani. Distendi le membra. La battaglia ti ha sfiancato e l’armatura è di colpo pesante. Guarda ciò che hai, quello che resta e che hai difeso“.

In tal modo queste liberatorie parole di Lucilla, accompagnate da un ritratto altrettanto ispirato a una profonda consapevolezza di se stessa quanto di un volontario contorno lascivo, appaiono agli occhi dei suoi molteplici seguaci come un reale e sentito invito ad abbandonarsi alla preziosità della vita che è contenuta dentro ciascuno di noi.

“Galattica“, tuonerà una fan di risposta. E’ una riflessione di certo non scontata, dunque, quella di Lucilla. Così come la sua disarmante bellezza. Le quali si alterneranno, secondo l’opinione dei suoi ammiratori, in un potente mix di “favola” e “poesia“.



“Tu hai molto. Tu sei prezioso“, sentirà in tal modo di concludere quello che lei stessa definirà come un “mantra che si dovrebbe bisbigliare costantemente“. Un efficace antidoto per chi lo pronuncia, “all’orecchio dei figli, anche quelli mai nati, alla bambina che ero, alla donna che sono adesso“.